10 кандидатов рекомендованы для назначения на должности судей Закарпатского апелляционного суда — ВККС
18:02, 8 декабря 2025
По результатам конкурса, объявленного ВККС 14 сентября 2023 года, 10 победителей получили рекомендации.
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей, состоявшемся 8 декабря, были предоставлены рекомендации для назначения на должности судей Закарпатского апелляционного суда. Об этом сообщила ВККС.
По результатам конкурса, объявленного Комиссией 14 сентября 2023 года, 10 победителей получили рекомендации, а именно:
Гарасимкив Лилия Ивановна;
Дубчак Наталия Сергеевна;
Кость Виталий Владимирович;
Котубей Иван Иванович;
Малюк Виталий Мирославович;
Маргитич Оксана Ивановна;
Мушак Екатерина Михайловна;
Рубля Александр Сергеевич;
Сова Виктория Валерьевна;
Шевчук Василий Владимирович.
