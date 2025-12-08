10 кандидатов рекомендованы для назначения на должности судей Закарпатского апелляционного суда — ВККС

По результатам конкурса, объявленного ВККС 14 сентября 2023 года, 10 победителей получили рекомендации.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей, состоявшемся 8 декабря, были предоставлены рекомендации для назначения на должности судей Закарпатского апелляционного суда. Об этом сообщила ВККС.

По результатам конкурса, объявленного Комиссией 14 сентября 2023 года, 10 победителей получили рекомендации, а именно:

Гарасимкив Лилия Ивановна;

Дубчак Наталия Сергеевна;

Кость Виталий Владимирович;

Котубей Иван Иванович;

Малюк Виталий Мирославович;

Маргитич Оксана Ивановна;

Мушак Екатерина Михайловна;

Рубля Александр Сергеевич;

Сова Виктория Валерьевна;

Шевчук Василий Владимирович.

