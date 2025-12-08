НГУ виділятиме по 50-100 новобранців щомісяця для підсилення бойових бригад

Військових розподілятимуть за напрямками передової, підготовка залишиться централізованою.

Фото: wikipedia

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Новий механізм добору новобранців до Національної гвардії передбачає щомісячний розподіл військовослужбовців по бойових бригадах залежно від їхнього розташування на передовій. Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко під час форуму Digital Defence Forum.

«Ідея дуже непогана. Розподіл певної кількості особового складу по бойовим бригадам, по їхньому розташуванню на лінії бойового зіткнення. Наприклад, одна група на Харківщині, інша – на Покровському, Костянтинівці, Лимані чи на Запорізькому напрямку. Це дуже важливо», – пояснив Півненко.

За його словами, Генеральний штаб щомісяця виділятиме по 50-100 військових на конкретні напрямки, і цієї кількості буде достатньо для підсилення бригад. При цьому загальна мобілізація залишається, а новий щомісячний добір стане додатковим механізмом посилення.

Підготовка особового складу залишиться централізованою: новобранці проходитимуть 57-денний базовий курс підготовки, після чого їх направлятимуть у бригади для двотижневого злагодження з підрозділами.

Півненко також розповів, як система працювала раніше: «Загальна мобілізація залишається: нам визначають певну кількість людей, і Генштаб щомісяця їх розподіляє. Рекрутингом займаються «Хартія», «Азов» та інші підрозділи. Нам потрібно, щоб ці 50–100 людей на місяць підсилювали бригади точково. Сьогодні мобілізація не така, як хотілося б - відсотків на 30% не вистачає».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.