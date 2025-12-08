  1. В Украине

НГУ будет выделять по 50-100 новобранцев ежемесячно для усиления боевых бригад

18:44, 8 декабря 2025
Военных будут распределять по направлениям передовой, подготовка останется централизованной.
Фото: wikipedia
Новый механизм отбора новобранцев в Национальную гвардию предусматривает ежемесячное распределение военнослужащих по боевым бригадам в зависимости от их расположения на передовой. Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко во время форума Digital Defence Forum.

«Идея очень неплохая. Распределение определенного количества личного состава по боевым бригадам, по их расположению на линии боевого столкновения. Например, одна группа в Харьковской области, другая – в Покровском, Константиновке, Лимане или на Запорожском направлении. Это очень важно», – пояснил Пивненко.

По его словам, Генеральный штаб ежемесячно будет выделять по 50-100 военных на конкретные направления, и этого количества будет достаточно для усиления бригад. При этом общая мобилизация остается, а новый ежемесячный отбор станет дополнительным механизмом усиления.

Подготовка личного состава останется централизованной: новобранцы будут проходить 57-дневный базовый курс подготовки, после чего их будут направлять в бригады для двухнедельного слаживания с подразделениями.

Повненко также рассказал, как система работала раньше: «Общая мобилизация остается: нам определяют определенное количество людей, и Генштаб ежемесячно их распределяет. Рекрутингом занимаются «Хартия», «Азов» и другие подразделения. Нам нужно, чтобы эти 50–100 человек в месяц точечно усиливали бригады. Сегодня мобилизация не такая, как хотелось бы — процентов на 30% не хватает».

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

