Хто має право посвідчити довіреність для реєстраційних дій у ДРФО без нотаріуса — роз’яснення

Які посадові особи можуть законно засвідчувати довіреності для отримання чи оновлення даних у ДРФО в разі відсутності нотаріуса.

Українцям пояснили, хто має право посвідчувати довіреності для реєстраційних дій у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ДРФО), якщо доступ до нотаріуса відсутній.

Питання оформлення податкового номера, внесення змін до даних або отримання картки платника податків часто виникає у громадян у віддалених населених пунктах чи у ситуаціях обмеженого доступу до нотаріальних послуг. Відповідь на нього дало Головне управління ДПС в Закарпатській області.

Що потрібно для реєстрації або зміни даних у ДРФО

Будь-яка фізична особа — незалежно від віку, резидент чи нерезидент — якщо вона ще не включена до ДРФО, зобов’язана подати облікову картку за формою №1ДР. Цей документ водночас є заявою на реєстрацію. При цьому необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу.

У разі зміни персональних даних (ПІБ, місце проживання тощо), платник податків подає заяву за формою №5ДР протягом місяця з моменту виникнення змін.

Якщо документи подає представник, потрібні:

документ, що посвідчує особу представника;

документ або копія документа довірителя;

довіреність, посвідчена у нотаріальному порядку, та її копія.

Те саме стосується й отримання картки платника податків.

Хто може посвідчити довіреність, якщо нотаріус недоступний

Посвідчення довіреностей, прирівняних до нотаріально посвідчених, дозволено лише визначеним законом посадовим особам. Перелік установлено Порядком №419 (постанова КМУ від 15.06.1994 №419).

Хто має право засвідчувати довіреності:

1. Уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування

Можуть посвідчувати довіреності жителів населених пунктів без нотаріусів.

Винятки: довіреності щодо нерухомості, транспорту та корпоративних прав.

2. Керівництво та чергові лікарі військових медзакладів

Посвідчують довіреності військових або інших осіб, які перебувають у госпіталях та санаторіях.

3. Командири військових частин та установ

Мають право посвідчувати довіреності військовослужбовців.

У місцях, де немає нотаріуса чи уповноважених посадових осіб місцевого самоврядування, командири можуть посвідчувати довіреності також працівників, членів їхніх сімей та сімей військових.

4. Начальники установ виконання покарань та слідчих ізоляторів

Посвідчують довіреності осіб, які там утримуються.

Ці посадові особи діють відповідно до Конституції, законів України, актів уряду, Міністерства юстиції та Порядку №419.

