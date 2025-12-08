Кто имеет право удостоверить доверенность для регистрационных действий в ГРФЛ без нотариуса — разъяснение
Украинцам объяснили, кто имеет право удостоверять доверенности для регистрационных действий в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов (ГРФЛ), если доступ к нотариусу отсутствует.
Вопрос оформления налогового номера, внесения изменений в данные или получения карточки плательщика налогов часто возникает у граждан в отдаленных населенных пунктах или в ситуациях ограниченного доступа к нотариальным услугам. Ответ на него дало Главное управление ГНС в Закарпатской области.
Что нужно для регистрации или изменения данных в ГРФЛ
Любое физическое лицо — независимо от возраста, резидент или нерезидент — если оно еще не включено в ГРФЛ, обязано подать учетную карточку по форме №1ДР. Этот документ одновременно является заявлением на регистрацию. При этом необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
В случае изменения персональных данных (ФИО, место проживания и т.д.), плательщик налогов подает заявление по форме №5ДР в течение месяца с момента возникновения изменений.
Если документы подает представитель, необходимы:
- документ, удостоверяющий личность представителя;
- документ или копия документа доверителя;
- доверенность, удостоверенная в нотариальном порядке, и ее копия.
То же касается и получения карточки плательщика налогов.
Кто может удостоверить доверенность, если нотариус недоступен
Удостоверение доверенностей, приравненных к нотариально удостоверенным, разрешено только определенным законом должностным лицам. Перечень установлен Порядком №419 (постановление КМУ от 15.06.1994 №419).
Кто имеет право удостоверять доверенности:
1. Уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления
Могут удостоверять доверенности жителей населенных пунктов без нотариусов.
Исключения: доверенности по вопросам недвижимости, транспорта и корпоративных прав.
2. Руководство и дежурные врачи военных медучреждений
Удостоверяют доверенности военнослужащих или других лиц, находящихся в госпиталях и санаториях.
3. Командиры военных частей и учреждений
Имеют право удостоверять доверенности военнослужащих.
В местах, где нет нотариуса или уполномоченных должностных лиц местного самоуправления, командиры могут удостоверять доверенности также работников, членов их семей и семей военнослужащих.
4. Начальники учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов
Удостоверяют доверенности лиц, которые там содержатся.
Эти должностные лица действуют в соответствии с Конституцией, законами Украины, актами правительства, Министерства юстиции и Порядком №419.
