Кто имеет право удостоверить доверенность для регистрационных действий в ГРФЛ без нотариуса — разъяснение

Какие должностные лица могут законно удостоверять доверенности для получения или обновления данных в ГРФЛ при отсутствии нотариуса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцам объяснили, кто имеет право удостоверять доверенности для регистрационных действий в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов (ГРФЛ), если доступ к нотариусу отсутствует.

Вопрос оформления налогового номера, внесения изменений в данные или получения карточки плательщика налогов часто возникает у граждан в отдаленных населенных пунктах или в ситуациях ограниченного доступа к нотариальным услугам. Ответ на него дало Главное управление ГНС в Закарпатской области.

Что нужно для регистрации или изменения данных в ГРФЛ

Любое физическое лицо — независимо от возраста, резидент или нерезидент — если оно еще не включено в ГРФЛ, обязано подать учетную карточку по форме №1ДР. Этот документ одновременно является заявлением на регистрацию. При этом необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

В случае изменения персональных данных (ФИО, место проживания и т.д.), плательщик налогов подает заявление по форме №5ДР в течение месяца с момента возникновения изменений.

Если документы подает представитель, необходимы:

документ, удостоверяющий личность представителя;

документ или копия документа доверителя;

доверенность, удостоверенная в нотариальном порядке, и ее копия.

То же касается и получения карточки плательщика налогов.

Кто может удостоверить доверенность, если нотариус недоступен

Удостоверение доверенностей, приравненных к нотариально удостоверенным, разрешено только определенным законом должностным лицам. Перечень установлен Порядком №419 (постановление КМУ от 15.06.1994 №419).

Кто имеет право удостоверять доверенности:

1. Уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления

Могут удостоверять доверенности жителей населенных пунктов без нотариусов.

Исключения: доверенности по вопросам недвижимости, транспорта и корпоративных прав.

2. Руководство и дежурные врачи военных медучреждений

Удостоверяют доверенности военнослужащих или других лиц, находящихся в госпиталях и санаториях.

3. Командиры военных частей и учреждений

Имеют право удостоверять доверенности военнослужащих.

В местах, где нет нотариуса или уполномоченных должностных лиц местного самоуправления, командиры могут удостоверять доверенности также работников, членов их семей и семей военнослужащих.

4. Начальники учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов

Удостоверяют доверенности лиц, которые там содержатся.

Эти должностные лица действуют в соответствии с Конституцией, законами Украины, актами правительства, Министерства юстиции и Порядком №419.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.