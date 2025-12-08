Апеляційний суд підтвердив незаконність звільнення вчительки та зобов’язав школу виплатити компенсацію

Судді встановили, що школа не мала підстав для звільнення, та підтримали вимоги вчительки щодо компенсації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Львівський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу Задвір'янського опорного закладу загальної середньої освіти на рішення Золочівського районного суду Львівської області у справі про визнання незаконним та скасування наказу, поновлення на роботі, оплату вимушеного прогулу та стягнення моральної шкоди.

Обставини справи №943/1459/24

Позивачка звернулася до суду з позовом до Задвір’янського опорного закладу загальної середньої освіти, про визнання незаконним та скасування наказу, поновлення на роботі, оплату вимушеного прогулу та стягнення моральної шкоди.

Вимоги обгрунтувала тим, що з серпня 1995 року працювала на посаді вчителя української мови та літератури по безстроковому трудовому договору у Полоницькій ЗОШ, яка з квітня 2019 року стала філією Задвірнянського опорного закладу загальної середньої освіти. З січня 2020 року її призначено на посаду завідувача Полоницької філії Задвір’янського ОЗЗСО.

Наказом від жовтня 2021 року позивачку незаконно звільнено з посади завідувача Полоницької філії Задвір’янського ОЗЗСО і залишено на посаді вчителя української мови та літератури з неповним навантаженням (9 годин).

Постановою Львівського апеляційного суду визнано незаконним наказ Задвір’янського ОЗЗСО, поновлено на посаді вчителя української мови та літератури з неповним навантаженням (9 годин), стягнуто середній заробіток за час вимушеного прогулу та моральну шкоду.

Однак в подальшому позивачку не було поновлено на посаді вчителя української мови та літератури, не допущено до виконання попередніх обов’язків, а звільнено з посади вчителя української мови (фактично з посади вчителя початкових класів).

Позивачка вважає відмову роботодавця щодо поновлення з підстав, що відсутні вакантні посади, є незаконними, оскільки на виконання рішення суду про поновлення працівника на роботі роботодавцю необхідно провести штатний розпис у відповідність до рішення суду, тобто видати наказ про внесення змін до штатного розпису; видати наказ про поновлення працівника на роботі; внести зміни до трудової книжки працівника; здійснити оплату за весь час вимушеного прогулу і допустити працівника до виконання попередніх обов’язків.

Оскаржуваним рішенням Золочівського районного суду Львівської області позов К. до Задвір’янського опорного закладу загальної середньої освіти про визнання незаконним та скасування наказу, поновлення на роботі, оплату вимушеного прогулу та стягнення моральної шкоди – задоволено частково.

Визнано незаконним та скасовано наказ про звільнення жінки, поновлено її на посаді вчителя української мови та літератури з неповним навантаженням (9 годин).

Стягнуто з Задвір`янського опорного закладу загальної середньої середній заробіток за час вимушеного прогулу в розмірі та відшкодовано позивачці моральну шкоду в розмірі 5000 гривень.

В решті позовних вимог відмовлено.

Розгляд апеляційної скарги

Рішення Золочівського районного суду Львівської області оскаржив відповідач Задвір’янський опорний заклад загальної середньої освіти.

В апеляційній скарзі представник відповідача зазначив, що рішення ухвалено з порушенням норм матеріального та процесуального права, судом неповно з’ясовано усі фактичні обставини справи та неналежно досліджено і не надано належної правової оцінки наявним у матеріалах справи доказам, надані відповідачем докази суд безпідставно оцінив як неналежні.

Звернув увагу на те, що місцевий суд поновив позивачку на неіснуючій посаді, відтак суд не сприяв повному, об’єктивному та неупередженому розгляду справи, тому рішення є незаконним та необґрунтованим, не відповідає фактичним обставинам справи.

Колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ Львівського апеляційного суду постановила: апеляційну скаргу Задвір'янського опорного закладу загальної середньої освіти – залишити без задоволення, рішення рішення Золочівського районного суду Львівської області залишити без змін.

Таке своє рішення колегія суддів мотивувала тим, що місцевий суд правильно встановив фактичні обставини справи, застосував матеріальний закон та дотримався процедури розгляду, передбаченої ЦПК України, тому підстави для скасування рішення суду відсутні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.