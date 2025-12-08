Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения учительницы и обязал школу выплатить компенсацию

Судьи установили, что школа не имела оснований для увольнения и поддержали требования учительницы относительно компенсации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Львовский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу Задворнянского опорного заведения общего среднего образования на решение Золочевского районного суда Львовской области по делу о признании незаконным и отмене приказа, восстановлении на работе, оплате вынужденного прогула и взыскании морального вреда.

Обстоятельства дела №943/1459/24

Истицей подан иск к Задворнянскому опорному заведению общего среднего образования о признании незаконным и отмене приказа, восстановлении на работе, оплате вынужденного прогула и взыскании морального вреда.

Требования обосновала тем, что с августа 1995 года работала на должности учителя украинского языка и литературы по бессрочному трудовому договору в Полоницкой школе, которая с апреля 2019 года стала филиалом Задворнянского опорного заведения общего среднего образования. С января 2020 года ее назначено на должность заведующей Полоницкой филией Задворнянского ОЗЗСО.

Приказом от октября 2021 года истица была незаконно уволена с должности заведующей Полоницкой филией Задворнянского ОЗЗСО и оставлена на должности учителя украинского языка и литературы с неполной нагрузкой (9 часов).

Постановлением Львовского апелляционного суда признан незаконным приказ Задворнянского ОЗЗСО, восстановлено на должности учителя украинского языка и литературы с неполной нагрузкой (9 часов), взыскан средний заработок за время вынужденного прогула и моральный вред.

Однако в дальнейшем истицу не восстановили на должности учителя украинского языка и литературы, не допустили к выполнению предыдущих обязанностей, а уволили с должности учителя украинского языка (фактически с должности учителя начальных классов).

Истица считает отказ работодателя относительно восстановления по основаниям отсутствия вакантных должностей незаконным, поскольку для исполнения решения суда о восстановлении работника на работе работодателю необходимо привести штатное расписание в соответствие с решением суда, то есть издать приказ о внесении изменений в штатное расписание; издать приказ о восстановлении работника на работе; внести изменения в трудовую книжку работника; осуществить оплату за все время вынужденного прогула и допустить работника к выполнению предыдущих обязанностей.

Оспариваемым решением Золочевского районного суда Львовской области иск К. к Задворнянскому опорному заведению общего среднего образования о признании незаконным и отмене приказа, восстановлении на работе, оплате вынужденного прогула и взыскании морального вреда – удовлетворен частично.

Признан незаконным и отменен приказ об увольнении женщины, она восстановлена на должности учителя украинского языка и литературы с неполной нагрузкой (9 часов).

Взыскан с Задворнянского опорного заведения общего среднего средний заработок за время вынужденного прогула и возмещен истицы моральный вред в размере 5000 гривен.

В остальной части исковых требований отказано.

Рассмотрение апелляционной жалобы

Решение Золочевского районного суда Львовской области обжаловал ответчик — Задворнянское опорное заведение общего среднего образования.

В апелляционной жалобе представитель ответчика указал, что решение принято с нарушением норм материального и процессуального права, суд неполно выяснил все фактические обстоятельства дела и ненадлежащим образом исследовал и не дал надлежащей правовой оценки имеющимся в материалах дела доказательствам, а предоставленные ответчиком доказательства суд необоснованно оценил как ненадлежащие.

Обратил внимание на то, что местный суд восстановил истицу на несуществующей должности, вследствие чего суд не способствовал полному, объективному и беспристрастному рассмотрению дела, поэтому решение является незаконным и необоснованным, не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению гражданских дел Львовского апелляционного суда постановила: апелляционную жалобу Задворнянского опорного заведения общего среднего образования оставить без удовлетворения, решение Золочевского районного суда Львовской области оставить без изменений.

Такое свое решение коллегия судей мотивировала тем, что местный суд правильно установил фактические обстоятельства дела, применил материальный закон и соблюдал процедуру рассмотрения, предусмотренную ГПК Украины, поэтому основания для отмены решения суда отсутствуют.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.