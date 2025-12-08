  1. В Україні

Напад на артистів «Гуцулії» – підозри отримали три з чотирьох фігурантів

18:57, 8 грудня 2025
Фігурантам інкримінують хуліганство, один із них переховується, але повідомлення про підозру передали його батькові.
Напад на артистів «Гуцулії» – підозри отримали три з чотирьох фігурантів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція встановила особи чотирьох юнаків, причетних до нападу на артистів ансамблю «Гуцулія». Про хід розслідування повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, учасниками нападу виявилися четверо молодих людей віком 21, 21, 18 і 17 років. Трьом із них уже вручили підозри у хуліганстві, вчиненому групою осіб. Ще один фігурант переховується, тому процесуальне повідомлення про підозру передали його батькові.

Один із підозрюваних уже отримав запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. За ініціативи поліції до суду подано аналогічні клопотання щодо інших учасників нападу.

Клименко також зазначив, що перевіряються дії співробітників Управління поліції охорони, які прибули на місце інциденту. «Щодо дій поліцейських Управління поліції охорони, які прибули на місце події - за цим фактом працює Головна інспекція. Очікую доповіді керівництва Нацполіції щодо висновку службового розслідування, яке стане основою для подальших рішень», — сказав міністр.

Він наголосив, що напад юнаків є злочином. «Вчинок цих юнаків – це напад на людей. Це – злочин. І подібні дії не мають виправдань ні за віком, ні за обставинами», — підкреслив Клименко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція МВС поліція напад підозрюваний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Від наративів до конфіскації активів: ВАКС встановив матеріальну відповідальність за пропаганду

Санкційна справа показала, що слово може коштувати мільйони, а інформаційна зброя – підставою для стягнення коштів

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду обирає нового голову — текстова трансляція

8 грудня проходять вибори нового очільника КЦС ВС — це вже п’ята спроба обрання голови на засіданні зборів суддів.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Правила купівлі нерухомості: що і для кого зміниться з нового року насправді, а що залишиться без змін

Як з’ясувала «Судово-юридична газета», попри чутки в соцмережах, укладання угод з нерухомістю майном для пересічних громадян залишиться таким самим, як і раніше.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]