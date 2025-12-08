Напад на артистів «Гуцулії» – підозри отримали три з чотирьох фігурантів

Фігурантам інкримінують хуліганство, один із них переховується, але повідомлення про підозру передали його батькові.

Поліція встановила особи чотирьох юнаків, причетних до нападу на артистів ансамблю «Гуцулія». Про хід розслідування повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, учасниками нападу виявилися четверо молодих людей віком 21, 21, 18 і 17 років. Трьом із них уже вручили підозри у хуліганстві, вчиненому групою осіб. Ще один фігурант переховується, тому процесуальне повідомлення про підозру передали його батькові.

Один із підозрюваних уже отримав запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. За ініціативи поліції до суду подано аналогічні клопотання щодо інших учасників нападу.

Клименко також зазначив, що перевіряються дії співробітників Управління поліції охорони, які прибули на місце інциденту. «Щодо дій поліцейських Управління поліції охорони, які прибули на місце події - за цим фактом працює Головна інспекція. Очікую доповіді керівництва Нацполіції щодо висновку службового розслідування, яке стане основою для подальших рішень», — сказав міністр.

Він наголосив, що напад юнаків є злочином. «Вчинок цих юнаків – це напад на людей. Це – злочин. І подібні дії не мають виправдань ні за віком, ні за обставинами», — підкреслив Клименко.

