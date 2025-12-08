  1. В Украине

Нападение на артистов «Гуцулии» – подозрения получили трое из четырех фигурантов

18:57, 8 декабря 2025
Фигурантам инкриминируют хулиганство, один из них скрывается, но сообщение о подозрении передали его отцу.
Нападение на артистов «Гуцулии» – подозрения получили трое из четырех фигурантов
Полиция установила личности четырех молодых людей, причастных к нападению на артистов ансамбля «Гуцулия». О ходе расследования сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, участниками нападения оказались четверо молодых людей в возрасте 21, 21, 18 и 17 лет. Трем из них уже вручили подозрения в хулиганстве, совершенном группой лиц. Еще один фигурант скрывается, поэтому процессуальное уведомление о подозрении передали его отцу.

Один из подозреваемых уже получил меру пресечения — круглосуточный домашний арест. По инициативе полиции в суд поданы аналогичные ходатайства в отношении других участников нападения.

Клименко также отметил, что проверяются действия сотрудников Управления полиции охраны, прибывших на место инцидента. «Относительно действий полицейских Управления полиции охраны, прибывших на место происшествия — по этому факту работает Главная инспекция. Ожидаю доклада руководства Нацполиции о выводах служебного расследования, которое станет основой для дальнейших решений», — сказал министр.

Он подчеркнул, что нападение юношей является преступлением. «Поступок этих юношей — это нападение на людей. Это — преступление. И подобные действия не имеют оправданий ни по возрасту, ни по обстоятельствам», — подчеркнул Клименко.

