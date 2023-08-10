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Верховна Рада ввела до Цивільного кодексу новий об’єкт цивільних прав – цифрові речі

12:26, 10 серпня 2023
Парламент ухвалив закон про цифрові речі як об’єкт прав у Цивільному кодексі.
Верховна Рада ввела до Цивільного кодексу новий об’єкт цивільних прав – цифрові речі
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10 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому закони про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо розширення кола об'єктів цивільних прав (законопроект 6447) та про цифровий контент та цифрові послуги (законопроект 6576).

Відповідно до змін, внесених до Цивільного кодексу, у ньому з’явиться нове поняття – цифрова річ.

Так, ЦК доповнено статтею 179-1 «Поняття цифрової речі».

«Цифровою річчю є благо, що створюється та існує виключно у цифровому середовищі та має майнову цінність.

Цифровою річчю є віртуальні активи, цифровий контент та інші блага, щодо яких застосовуються положення частини першої цієї статті.

Особливості правового режиму цифрових речей визначаються законом. До цифрових речей застосовуються положення цього Кодексу про речі, якщо інше не встановлено цим Кодексом, законом або не випливає із сутності цифрової речі», - зазначено у ній.

Крім того, у новій редакції викладено статтю 177 «Види об'єктів цивільних прав»:

« Об'єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага.
Об’єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об’єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов’язків щодо них».

У ч. 2 статті 178 ЦК визначається, що види об’єктів цивільних прав, перебування яких у цивільному обороті не допускається (об’єкти, вилучені з цивільного обороту) або перебування яких у цивільному обороті допускається за спеціальним дозволом (об’єкти, обмежено оборотоздатні), а також види об'єктів цивільних прав, що можуть належати лише певним учасникам обороту, встановлюються законом.

На думку експертів ГЮУ Верховної Ради, запровадження у ЦК поряд з поняттям «реч» такої категорії, як «цифрові речі» є некоректним, оскільки не враховує концептуальних засад системи поділу об'єктів цивільних прав та не дозволяє визначити місце цифрових речей у цій системі.

Так, згідно з частиною першою статті 179 ЦК України річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки. Поняття «річ» є загальним родовим класом, який включає видові класи предметів, що ним охоплюються. У випадку наведеного положення законопроекту таким видовим поняттям є «цифрові речі». З цього логічно випливає, що категорія «цифрові речі», яка охоплюється дефініцією поняття «річ», співвідноситься з останнім як часткове та загальне. Це свідчить про те, що «цифрові речі» теж повинні вважатися предметами матеріального світу. Проте відповідно до абзацу першого частини першої нової статті 179-1 ЦК України «цифровою річчю є благо, що створюється та існує виключно у цифровому середовищі та має майнову цінність». Таким чином, видове поняття «речі» не узгоджується із загальними вимогами щодо видового поняття, створюючи паралельне правове регулювання без врахування родових та видових правил класифікації певного об'єкта.

Автор: Наталя Мамченко

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