Верховная Рада ввела в Гражданский кодекс новый объект гражданских прав – цифровые вещи

Парламент принял закон о цифровых вещах как объекте прав в Гражданском кодексе.

10 августа Верховная Рада приняла в целом законы о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно расширения круга объектов гражданских прав (законопроект 6447) и о цифровом контенте и цифровых услугах (законопроект 6576).

Согласно изменениям, внесенным в Гражданский кодекс, в нем появится новое понятие – цифровая вещь.

Так, ГК дополнен статьей 179-1 «Понятие цифровой вещи».

«Цифровой вещью является благо, которое создается и существует исключительно в цифровой среде и имеет имущественную ценность.

Цифровой вещью являются виртуальные активы, цифровой контент и другие блага, по которым применяются положения части первой настоящей статьи.

Особенности правового режима цифровых вещей определяются законом. К цифровым вещам применяются положения настоящего Кодекса о вещах, если иное не установлено настоящим Кодексом, законом или не вытекает из сущности цифровой вещи», - говорится в ней.

Кроме того, в новой редакции изложена статья 177 «Виды объектов гражданских прав»:

«Объектами гражданских прав являются вещи, деньги, ценные бумаги, цифровые вещи, имущественные права, работы и услуги, результаты интеллектуальной, творческой деятельности, информация, а также другие материальные и нематериальные блага.

Объекты гражданских прав могут существовать в материальном мире и/или цифровой среде, что обуславливает форму объектов, особенности приобретения, осуществления и прекращения гражданских прав и обязанностей по ним».

В ч. 2 статьи 178 ГК определяется, что виды объектов гражданских прав, нахождение которых в гражданском обороте не допускается (объекты, изъятые из гражданского оборота) или нахождение которых в гражданском обороте допускается по специальному разрешению (объекты, ограничены оборотоспособные), а также виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать только определенным участникам оборота, устанавливаются законом.

По мнению экспертов ГЮУ Верховной Рады, введение в ГК наряду с понятием «вещь» такой категории, как «цифровые вещи» некорректно, поскольку не учитывает концептуальные основы системы разделения объектов гражданских прав и не позволяет определить место цифровых вещей в этой системе.

Так, согласно части первой статьи 179 ГК Украины, вещью является предмет материального мира, в отношении которого могут возникать гражданские права и обязанности. Понятие «вещь» является общим родовым классом, включающим видовые классы охватываемых им предметов. В случае положения законопроекта таким видовым понятием являются «цифровые вещи». Из этого логично следует, что категория «цифровые вещи», охватываемая дефиницией понятия «вещь», соотносится с последним как частное и общее. Это говорит о том, что «цифровые вещи» тоже должны считаться предметами материального мира. Однако в соответствии с абзацем первой части первой новой статьи 179-1 ГК Украины «цифровой вещью есть благо, которое создается и существует исключительно в цифровой среде и имеет имущественную ценность». Таким образом, видовое понятие «вещи» не согласуется с общими требованиями к видовому понятию, создавая параллельное правовое регулирование без учета родовых и видовых правил классификации определенного объекта.

Автор: Наталя Мамченко

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