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Юрисдикция спора о снятии лица с регистрации места жительства: позиция КАС ВС

14:31, 10 августа 2023
Спор о несогласии лица с лишением права пользования жилым домом и снятием с регистрационного учета, касается права пользования жилым помещением, соответственно носит частноправовой характер.
Юрисдикция спора о снятии лица с регистрации места жительства: позиция КАС ВС
Изображение: freepik.com
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В КАС ВС высказали позицию по юрисдикции спора о снятии лица с регистрации места жительства. Об этом сообщили в Пятом апелляционном административном суде.

Пунктом 1 частини першої статті 19 КАС передбачено, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема спорах фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження.

Визначальною ознакою справи адміністративної юрисдикції є суть (зміст, характер) спору. Публічно-правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністративних судів, є спором між учасниками публічно-правових відносин і стосується саме цих відносин.

В порядку цивільного судочинства розглядаються спори щодо права особи на житло (приватизація житла, взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, або зняття з такого обліку, надання житла, користування жилим приміщенням у будинку державного чи приватного житлового фонду, житлово-будівельних кооперативів, у гуртожитках, встановлення автономного опалення у приміщенні державного житлового фонду, зняття з реєстраційного обліку місця проживання за наявності спору, зобов'язання органу влади чи органу місцевого самоврядування здійснити необхідні дії щодо утримання в належному стані житлового будинку, виселення, а також спори щодо забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків тощо).

КАС ВС звернув увагу, що такі спори є житловими (цивільними) спорами, незалежно від участі у справі суб'єкта владних повноважень як відповідача.

Таким чином, можна зробити висновок, що спір про незгоду особи з позбавленням права користування житловим будинком та зняттям з реєстраційного обліку, стосується пр

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КАС ВС
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