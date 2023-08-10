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  1. В Украине

Рада сделала шаг к созданию двухмесячного запаса бензина и дизеля

12:20, 10 августа 2023
Документ предлагает создать минимальные запасы нефти и нефтепродуктов в Украине, которых должно хватать на 61 день.
Рада сделала шаг к созданию двухмесячного запаса бензина и дизеля
Фото: ВРУ
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Верховная Рада на пленарном заседании 10 августа приняла в основу законопроект №9024-д о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. За проголосовало 285 депутатов. Об этом сообщает депутат Ярослав Железняк.

Законопроектом предлагается установить, что для обеспечения повышенного уровня безопасности и устойчивой поставки нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок Украины в случае возникновения кризисной ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов, а также с целью внедрения надежного и прозрачного механизма поставки нефти и нефтепродуктов, основанного на принципе солидарности Договаривающиеся Стороны Договора об учреждении Энергетического Сообщества создают минимальные запасы нефти и нефтепродуктов.

Минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, которые должны храниться в кризисной ситуации, должно хватать на 61 день среднесуточного внутреннего потребления. При этом определено, что нефть и/или нефтепродукты из минимальных запасов нефти и нефтепродуктов могут быть переданы в залог с целью получения банковской гарантии. Создание других обременений минимальных запасов нефти и нефтепродуктов правами третьих лиц, а также обращение взыскания на них по обязательствам каких-либо лиц не допускается.

Ранее мы писали, что Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса рекомендовал принять в первом чтении этот законопроект.

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