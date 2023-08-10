Верховная Рада одобрила изменения относительно сроков досудебного расследования, чтобы предотвратить закрытие уголовных производств во время войны по срокам

Парламент принял за основу срочные изменения в УПК по исчислению сроков досудебного расследования, поскольку сроки досудебного расследования до дня сообщения лицу о подозрении, составляющие для тяжких преступлений 18 месяцев, будут истекать уже в августе-сентябре 2023 года.

В производствах, где с момента внесения сведений в ЕРДР и на дату введения в Украине военного положения ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от 24 февраля 2022 до даты прекращения военного положения не будут включать в общие сроки досудебного расследования, установленные ч. 2 статьи 219 УПК. То есть, не включать в сроки досудебного расследования в 12 месяцев – в уголовном производстве по нетяжкому преступлению, и 18 месяцев – в уголовном производстве по тяжкому или особо тяжкому преступлению.

Соответствующую норму содержит принятый за основу 10 августа законопроект 9314-д о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс об особенностях исчисления сроков досудебного расследования в условиях военного положения. Его зарегистрировали в Верховной Раде 4 августа Александр Бакумов, Владлен Неклюдов, Сергей Ионушас, Вячеслав Медяник и другие.

Как указывают авторы, Верховная Рада приняла ряд законов, которыми внесены изменения в УПК в части оптимизации полномочий следователя, прокурора, следственного судьи, руководителя органа прокуратуры в условиях военного положения.

Но практика реализации засвидетельствовала необходимость изменений в исчислении сроков досудебного расследования в уголовных производствах, в которых ни один человек не уведомлен о подозрении, особенно это касается военных преступлений.

Так, в настоящее время правоохранительными органами Украины проводится досудебное расследование почти в 1,5 млн уголовных производств, где не установлен подозреваемый и ни одному лицу не сообщено о подозрении, это в частности более 1,2 млн уголовных производств в производстве следователей Национальной полиции, почти 60 тыс. – следователей СБУ, более 30 тыс. – в производстве следственных ДБР и т. д.

Проведение эффективных следственных действий в этой категории уголовных производств объективно усложняется условиями военного положения, отсутствием (уничтожением) доказательств в результате боевых действий, изменением места нахождения свидетелями и другими участниками уголовного производства, захвата части территории Украины и опасностью проведения процессуальных действий и т. д.

Однако, определенные статьей 219 УПК сроки досудебного расследования до дня сообщения лицу о подозрении, составляющие в уголовном производстве в отношении тяжкого или особо тяжкого преступления 18 месяцев, будут истекать уже в августе-сентябре 2023 года.

Приведенные обстоятельства указывают на необходимость внесения изменений в УПК с целью урегулирования на период действия военного положения вопроса хода сроков досудебного расследования в уведомление о подозрении, в том числе о военных преступлениях.

Как указывают авторы, возможное закрытие уголовных производств по военным преступлениям и преступлениям геноцида в связи с истечением сроков досудебного расследования может привести к многочисленным негативным последствиям, а именно: нарушению прав потерпевших, потери важных доказательств международных преступлений, ухудшению международного имиджа и репутации Украины и т. д.

Какие изменения в КПК

Следовательно, законопроект предусматривает изменения в статью 615 УПК, устанавливающую особый режим уголовного производства в условиях военного положения и которыми корректируется первичное нормативное регулирование вопроса исчисления во время действия военного положения сроков досудебного расследования в уголовных производствах, где ни одному лицу не было уведомлено о подозрении на дату введения военного положения.

В частности, в уголовных производствах, в которых с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР и на дату введения в Украине военного положения ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от даты введения военного положения до даты его прекращения или отмена не будет включаться в общие сроки, предусмотренные частью второй статьи 219 УПК.

Также, в уголовных производствах, в которых сведения об уголовном правонарушении внесены в ЕРДР или вынесено постановление о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК, от даты введения военного положения и до даты его прекращения или отмены срока досудебного расследования до дня уведомления лица о подозрение будет составлять 30 месяцев (кроме преступлений, предусмотренных статьями 437-439, ч. 1 ст. 442 УК).

При этом это положение о 30 месяцах будут распространяться также и на уголовные производства, в которых сведения об уголовном правонарушении внесены в ЕРДР или вынесено постановление о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК, от даты введения военного положения и до вступления в силу нового Законом о внесении изменений в УПК об особенностях исчисления сроков досудебного расследования в условиях военного положения, то есть законопроекта 9314-д.

Как отметило Главное научно-экспертное управление Рады, «в законопроекте предлагается от даты введения военного положения и до даты его прекращения или отмены установить срок досудебного расследования всех без исключения уголовных правонарушений в тридцать месяцев от даты внесения сведений в ЕРДР или вынесения постановления о начале досудебного расследования в порядке, установленном ст. 615 УПК, до дня сообщения лицу о подозрении.

Во-первых, вряд ли оправдано установление одинакового срока досудебного расследования для нетяжкого и тяжкого или особо тяжкого преступления.

Во-вторых, введение в Украине военного положения вряд ли свидетельствует об одинаковом положении вещей на всей ее территории. Объективно на сегодняшний день он разный на территориях, где ведутся активные боевые действия, и на территориях, где такие действия не ведутся. Следовательно, идея увеличить на всех без исключения территориях срок досудебного расследования до прекращения или отмены военного положения вызывает сомнение.

В-третьих, в случае принятия данного предписания возникает вопрос о том, как должен исчисляться срок досудебного расследования по уголовным производствам, которые начаты в период действия военного положения, но не завершены на момент его прекращения или отмены, если тридцатимесячный срок в данный момент не истек, но общие сроки досудебного расследования, предусмотренные ст. 219 УПК уже закончились», - отметили в ГНЭУ.

Также законопроектом предлагаются изменения в ч. 2 статьи 219 УПК, в соответствии с которыми срок досудебного расследования, с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР или вынесении постановления о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК, до дня уведомления лица о подозрении не будет исчисляться в уголовных производствах по преступлениям, предусмотренным статьями 437-439 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, Нарушение законов и обычаев войны, Применение оружия массового поражения) или частью первой статьи 442 УК (Геноцид).

Также не будет исчисляться общий срок досудебного расследования и при объединении уголовных производств в порядке, предусмотренном статьей 217 УПК, если досудебное расследование хотя бы в одном из них осуществляется по признакам преступления, предусмотренного статьями 437-439 или частью первой статьи 442 УК.

Автор: Наталья Мамченко

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