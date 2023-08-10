В Украине отменили лицензии на производство алкоголя для малых винодельческих предприятий

Вместо необходимости получения лицензии на производство алкоголя появится Реестр малых производств винодельческой продукции.

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В Украине упразднили лицензии на производство алкоголя для малых винодельческих предприятий.

Ранее малые производители вина и винной продукции жаловались на сложности с получением лицензий на производство алкоголя и слишком большое количество отчетности. Теперь такого не будет, отмечают в Минэкономики.

Вместо необходимости получения лицензии на производство алкоголя появится Реестр малых производств винодельческой продукции.

Так, Рада приняла изменения в законодательство, которые упрощают регистрацию и ведение винодельческого бизнеса. Соответствующий законопроект (№9030) народные депутаты Украины поддержали во втором чтении и в целом.

Что именно изменится:

упраздняется необходимость получения малыми производствами винодельческой продукции лицензии на производство алкоголя. Вместо этого создадут Реестр малых производств винодельческой продукции;

уменьшатся требования к материально-технической базе малых производств винодельческой продукции;

вместо ежемесячной отчетности производители будут составлять ежегодную;

разрешается разлив вина и винных напитков в металлические банки и кеги (как это принято в Европе и США).

Также Верховная Рада поддержала за основу законопроект о «О винограде и продуктах виноградарства» (№9139). После принятия закона и его вступления в силу профильное законодательство будет приведено в соответствие с нормами ЕС. В частности, будет:

унифицировано термины и определения, классификацию сортов винограда и требования к производству продуктов виноградарства и виноделия;

определено механизм защиты на территории Украины географических указаний;

принято создание единого государственного «Виноградарско-винодельческого реестра»;

предусмотрено возможность государственной поддержки виноградарства и виноделия;

установлено принципо проведения проверок производства винодельческой продукции, признано контролирующие учреждения и их полномочия, конкретизировано санкции, устанавливаемые за нарушение требований закона.

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