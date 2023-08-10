Замість необхідності отримання ліцензії на виробництво алкоголю, з'явиться Реєстр малих виробництв виноробної продукції.

Зображення: freepik.com

В Україні скасували ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств.

Раніше малі виробники вина та винної продукції скаржились на складнощі з отриманням ліцензій на виробництво алкоголю та завелику кількість звітності. Тепер такого не буде, наголошують у Мінекономіки.

Замість необхідності отримання ліцензії на виробництво алкоголю, з'явиться Реєстр малих виробництв виноробної продукції.

Так, Рада ухвалила зміни до законодавства, що спрощують реєстрацію та ведення виноробного бізнесу. Відповідний законопроєкт (№9030) народні депутати України підтримали в другому читанні та в цілому.

Що саме зміниться:

скасовується необхідність отримання малими виробництвами виноробної продукції ліцензії на виробництво алкоголю. Натомість створять Реєстр малих виробництв виноробної продукції;

зменшаться вимоги до матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції;

замість щомісячної звітності виробники складатимуть щорічну;

дозволяється розлив вина та винних напоїв у металеві банки та кеги (як це заведено в Європі та США).

Також Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про «Про виноград та продукти виноградарства» (№9139). Після ухвалення закону та набуття ним чинності профільне законодавство буде приведене у відповідність із нормами ЄС. Зокрема буде:

уніфіковано терміни та визначення, класифікацію сортів винограду та вимоги до виробництва продуктів виноградарства та виноробства;

визначено механізм захисту на території України географічних зазначень;

ухвалено створення єдиного державного «Виноградарсько-виноробного реєстру»;

передбачено можливість державної підтримки виноградарства та виноробства;

встановлено принципи проведення перевірок виробництва виноробної продукції, визнано контролюючі установи та їх повноваження, конкретизовано санкції, які встановлюються за порушення вимог закону.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.