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  1. В Україні

В Україні скасували ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств

13:54, 10 серпня 2023
Замість необхідності отримання ліцензії на виробництво алкоголю, з'явиться Реєстр малих виробництв виноробної продукції.
В Україні скасували ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Зображення: freepik.com
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В Україні скасували ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств.

Раніше малі виробники вина та винної продукції скаржились на складнощі з отриманням ліцензій на виробництво алкоголю та завелику кількість звітності. Тепер такого не буде, наголошують у Мінекономіки.

Замість необхідності отримання ліцензії на виробництво алкоголю, з'явиться Реєстр малих виробництв виноробної продукції.

Так, Рада ухвалила зміни до законодавства, що спрощують реєстрацію та ведення виноробного бізнесу. Відповідний законопроєкт (№9030) народні депутати України підтримали в другому читанні та в цілому.

Що саме зміниться:

  • скасовується необхідність отримання малими виробництвами виноробної продукції ліцензії на виробництво алкоголю. Натомість створять Реєстр малих виробництв виноробної продукції;
  • зменшаться вимоги до матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції; 
  • замість щомісячної звітності виробники складатимуть щорічну;
  • дозволяється розлив вина та винних напоїв у металеві банки та кеги (як це заведено в Європі та США).

Також Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про «Про виноград та продукти виноградарства» (№9139). Після ухвалення закону та набуття ним чинності профільне законодавство буде приведене у відповідність із нормами ЄС. Зокрема буде: 

  • уніфіковано терміни та визначення, класифікацію сортів винограду та вимоги до виробництва продуктів виноградарства та виноробства;
  • визначено механізм захисту на території України географічних зазначень;
  • ухвалено створення єдиного державного «Виноградарсько-виноробного реєстру»;
  • передбачено можливість державної підтримки виноградарства та виноробства;
  • встановлено принципи проведення перевірок виробництва виноробної продукції, визнано контролюючі установи та їх повноваження, конкретизовано санкції, які встановлюються за порушення вимог закону.

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