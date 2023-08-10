Верховна Рада схвалила зміни щодо строків досудового розслідування, аби запобігти закриттю кримінальних проваджень під час війни через сплив строків

Парламент ухвалив за основу нагальні зміни до КПК щодо обчислення строків досудового розслідування, оскільки строки досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру, які становлять щодо тяжких злочинів 18 місяців, будуть спливати вже у серпні-вересні 2023 року

В провадженнях, де з моменту внесення відомостей до ЄРДР та на дату введення в Україні воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від 24 лютого 2022 року до дати припинення воєнного стану не будуть включати до загальних строків досудового розслідування, встановлених ч. 2 статті 219 КПК. Тобто, не включати до строків досудового розслідування у 12 місяців – у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, і 18 місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідну норму містить прийнятий за основу 10 серпня законопроект 9314-д про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану. Його зареєстрували у Верховній Раді 4 серпня Олександр Бакумов, Владлен Неклюдов, Сергій Іонушас, В'ячеслав Медяник та інші.

Як вказують автори, Верховною Радою було прийнято низку законів, якими внесено зміни до КПК в частині оптимізації повноважень слідчого, прокурора, слідчого судді, керівника органу прокуратури в умовах воєнного стану.

Але практика реалізації засвідчила необхідність змін в обчисленні строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не повідомлено про підозру, особливо це стосується воєнних злочинів.

Так, на теперішній час правоохоронними органами України проводиться досудове розслідування майже у 1,5 млн кримінальних проваджень, де не встановлений підозрюваний та жодній особі не повідомлено про підозру, це зокрема понад 1,2 млн кримінальних проваджень в проваджені слідчих Національної поліції, майже 60 тис. – слідчих СБУ, понад 30 тис. – у провадженні слідчих ДБР тощо.

Проведення ефективних слідчих дій у цій категорії кримінальних проваджень об’єктивно ускладнюється умовами воєнного стану, відсутністю (знищенням) доказів внаслідок бойових дій, зміною місця перебування свідками та іншими учасниками кримінального провадження, захоплення частини території України та небезпекою проведення процесуальних дій тощо.

Проте, визначені статтею 219 КПК строки досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру, які становлять у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину 18 місяців, будуть спливати вже у серпні-вересні 2023 року.

Наведені обставини вказують на необхідність внесення змін до КПК з метою врегулювання на період дії воєнного стану питання перебігу строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, у тому числі щодо воєнних злочинів.

Як вказують автори, можливе закриття кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, та злочинів геноциду у зв’язку з закінченням строків досудового розслідування може призвести до численних негативних наслідків, а саме: порушення прав потерпілих, втрати важливих доказів міжнародних злочинів, погіршення міжнародного іміджу та репутаційних втрат України тощо.

Які зміни до КПК

Отже, законопроект передбачає зміни до статті 615 КПК, що встановлює особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану, і якими коректується первинне нормативне регулювання питання обчислення під час дії воєнного стану строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану.

Зокрема, у кримінальних провадженнях, в яких з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та на дату введення в Україні воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від дати введення воєнного стану до дати його припинення чи скасування не включатиметься до загальних строків, передбачених частиною другою статті 219 КПК.

Також, у кримінальних провадженнях, в яких відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР або винесена постанова про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК, від дати введення воєнного стану і до дати його припинення чи скасування строк досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру становитиме 30 місяців (крім злочинів, передбачених статтями 437-439, ч. 1 ст. 442 КК).

При цьому це положення про 30 місяців будуть поширюватися також і на кримінальні провадження, в яких відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР або винесена постанова про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК, від дати введення воєнного стану і до дня набрання чинності новим Законом про внесення змін до КПК щодо особливостей обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану, тобто, законопроекту 9314-д.

Як зазначило Головне науково-експертне управління Ради, «в законопроекті пропонується від дати введення воєнного стану і до дати його припинення чи скасування встановити строк досудового розслідування всіх без винятку кримінальних правопорушень у тридцять місяців від дати внесення відомостей до ЄРДР або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому ст. 615 КПК, до дня повідомлення особі про підозру.

По-перше, навряд чи виправданим є встановлення однакового строку досудового розслідування для нетяжкого та тяжкого або особливо тяжкого злочину.

По-друге, введення в Україні воєнного стану навряд чи свідчить про однаковий стан речей на всій її території. Об’єктивно на сьогодні він є різним на територіях, де ведуться активні бойові дії, і на територіях, де такі дії не ведуться. А відтак і ідея збільшити на всіх без винятку територіях строк досудового розслідування до припинення чи скасування воєнного стану викликає сумнів.

По-третє, у разі прийняття даного припису виникає питання про те, як має обчислюватись строк досудового розслідування по тих кримінальних провадженнях, які розпочаті в період дії воєнного стану, але не завершені на момент його припинення чи скасування, якщо тридцятимісячний строк у цей момент не закінчився, але загальні строки досудового розслідування, передбачені ст. 219 КПК, уже закінчились», - зауважили у ГНЕУ.

Також законопроектом пропонуються зміни до ч. 2 статті 219 КПК, відповідно до яких строк досудового розслідування, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК, до дня повідомлення особі про підозру не буде обчислюватися у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 437-439 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, Порушення законів та звичаїв війни Застосування зброї масового знищення) чи частиною першою статті 442 КК (Геноцид).

Так само не буде обчислюватися загальний строк досудового розслідування й при об’єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 КПК, якщо досудове розслідування хоча б в одному з них здійснюється за ознаками злочину, передбаченого статями 437-439 чи частиною першою статті 442 КК.

Автор: Наталя Мамченко

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