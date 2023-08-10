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  1. В Україні

Рада зробила крок до створення двомісячного запасу бензину та дизелю

12:20, 10 серпня 2023
Документ пропонує створити мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів в Україні, яких має вистачати на 61 день.
Рада зробила крок до створення двомісячного запасу бензину та дизелю
Фото: ВРУ
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Верховна Рада на пленарному засіданні 10 серпня прийняла за основу законопроект №9024-д про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. За проголосували 285 депутатів. Про це повідомляє депутат Ярослав Железняк. 

Законопроєктом пропонується встановити, що для забезпечення підвищеного рівня безпеки та сталого постачання нафти та нафтопродуктів на внутрішній ринок України у разі виникнення кризової ситуації на ринку нафти та нафтопродуктів, а також з метою впровадження надійного та прозорого механізму постачання нафти та нафтопродуктів, який ґрунтується на принципі солідарності Договірних Сторін Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, створюються мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів.

Мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, які повинні зберігатися під час кризової ситуації, має вистачати на 61 день середньодобового внутрішнього споживання. При цьому визначено, що нафта та/або нафтопродукти зі складу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів можуть бути передані у заставу з метою отримання банківської гарантії. Створення інших обтяжень мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів правами третіх осіб, а також звернення стягнення на них за зобов’язаннями будь-яких осіб не допускається.

Раніше ми писали, що Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу рекомендував ухвалити у першому читанні цей законопроект. 

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