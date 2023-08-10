Юрисдикція спору про зняття особи з реєстрації місця проживання: позиція КАС ВС

Спір про незгоду особи з позбавленням права користування житловим будинком та зняттям з реєстраційного обліку, стосується права користування житловим приміщенням, відповідно має приватноправовий характер.

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У КАС ВС висловили позицію щодо юрисдикції спору про зняття особи з реєстрації місця проживання. Про це повідомили у П'ятому апеляційному адміністративному суді.

Пунктом 1 частини першої статті 19 КАС передбачено, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема спорах фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження.

Визначальною ознакою справи адміністративної юрисдикції є суть (зміст, характер) спору. Публічно-правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністративних судів, є спором між учасниками публічно-правових відносин і стосується саме цих відносин.

В порядку цивільного судочинства розглядаються спори щодо права особи на житло (приватизація житла, взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, або зняття з такого обліку, надання житла, користування жилим приміщенням у будинку державного чи приватного житлового фонду, житлово-будівельних кооперативів, у гуртожитках, встановлення автономного опалення у приміщенні державного житлового фонду, зняття з реєстраційного обліку місця проживання за наявності спору, зобов'язання органу влади чи органу місцевого самоврядування здійснити необхідні дії щодо утримання в належному стані житлового будинку, виселення, а також спори щодо забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків тощо).

КАС ВС звернув увагу, що такі спори є житловими (цивільними) спорами, незалежно від участі у справі суб'єкта владних повноважень як відповідача.

Таким чином, можна зробити висновок, що спір про незгоду особи з позбавленням права користування житловим будинком та зняттям з реєстраційного обліку, стосується права користування житловим приміщенням, відповідно має приватноправовий характер. Захист цього права можна здійснити одним із способів, передбачених цивільним законом, за правилами цивільного судочинства.

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