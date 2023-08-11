Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Денис Маслов предлагает уточнить закон об отборе судей КСУ Совещательной группой

Предлагаемые изменения касаются полномочий съезда судей Украины.

Опубликован закон о внесении изменений в Семейный и Гражданский кодекс по защите прав детей на недвижимость

Закон об обеспечении защиты права собственности и других прав на недвижимое имущество, принадлежащих детям и подопечным лицам вступит в силу в октябре.

Политические партии смогут размещать средства на депозитном счете для получения пассивного дохода: Верховная Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о праве политических партий размещать средства на депозитном счете с целью получения пассивного дохода в виде процентов.

Верховная Рада одобрила законопроект о создании Службы дисциплинарных инспекторов с участием международников: когда начнут рассматривать жалобы на судей

Финансировать работу Службы дисциплинарных инспекторов и Секретариат Высшего совета правосудия смогут иностранные правительства: парламент одобрил законопроект за основу.

Верховная Рада одобрила изменения относительно сроков досудебного расследования, чтобы предотвратить закрытие уголовных производств во время войны по срокам

Парламент принял за основу срочные изменения в УПК по исчислению сроков досудебного расследования, поскольку сроки досудебного расследования до дня сообщения лицу о подозрении, составляющие для тяжких преступлений 18 месяцев, будут истекать уже в августе-сентябре 2023 года.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Украинцы смогут защитить право собственности в метавселенной, – Михаил Федоров об изменениях в закон

08:34, 11 августа 2023
Глава Минцифры Михаил Федоров прокомментировал принятые парламентом законы: украинцы смогут защитить право собственности на землю в метавселенной или другие виртуальные активы в разных проектах метавселенной.
Украинцы смогут защитить право собственности в метавселенной, – Михаил Федоров об изменениях в закон
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 10 августа Верховная Рада приняла изменения в Гражданский кодекс, и теперь в нем появится новое понятие – цифровая вещь (законопроект 6447). Также парламент принял закон о цифровом контенте и цифровых услугах (законопроект 6576).

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал – теперь это означает, что украинцы смогут защищать права в метавселенной.

«Рада приняла два закона о цифровых вещах и услугах в Украине  что изменится.

Цифровые вещи  это виртуальные активы и контент, доступные только в цифровом пространстве. Они имеют ценность и могут передаваться от одного человека другому. До сих пор в Украине не было механизмов, законодательно регулирующих этот рынок.

Теперь ситуация изменится. Украинцы смогут заключать соглашения с цифровыми вещами и будут защищены на правовом уровне. Например, они могут защитить право собственности на землю в метавселенной или другие виртуальные активы в различных проектах метавселенной.

Соответствующие законопроекты №6447 и №6576 Парламент поддержал во втором чтении. Первый – вводит термин «цифровая вещь». Второй – описывает особенности обращения цифрового контента как разновидности цифровой вещи и особенности предоставления цифровых услуг.

Это будет способствовать развитию цифровой экономики и привлечению дополнительных средств в государство, которые могут быть направлены на поддержку Сил обороны. Ведь зачастую виртуальный актив начинает приносить реальный доход.

Продолжаем строить цифровую экономику вместе», – отметил Михаил Федоров.

Напомним, по мнению экспертов ГЮУ Верховной Рады, введение в ГК наряду с понятием «вещь» такой категории, как «цифровые вещи» некорректно, поскольку не учитывает концептуальных основ системы разделения объектов гражданских прав и не позволяет определить место цифровых вещей в этой системе.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси