Украинцы смогут защитить право собственности в метавселенной, – Михаил Федоров об изменениях в закон

Глава Минцифры Михаил Федоров прокомментировал принятые парламентом законы: украинцы смогут защитить право собственности на землю в метавселенной или другие виртуальные активы в разных проектах метавселенной.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 10 августа Верховная Рада приняла изменения в Гражданский кодекс, и теперь в нем появится новое понятие – цифровая вещь (законопроект 6447). Также парламент принял закон о цифровом контенте и цифровых услугах (законопроект 6576).

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал – теперь это означает, что украинцы смогут защищать права в метавселенной.

«Рада приняла два закона о цифровых вещах и услугах в Украине – что изменится.

Цифровые вещи – это виртуальные активы и контент, доступные только в цифровом пространстве. Они имеют ценность и могут передаваться от одного человека другому. До сих пор в Украине не было механизмов, законодательно регулирующих этот рынок.

Теперь ситуация изменится. Украинцы смогут заключать соглашения с цифровыми вещами и будут защищены на правовом уровне. Например, они могут защитить право собственности на землю в метавселенной или другие виртуальные активы в различных проектах метавселенной.

Соответствующие законопроекты №6447 и №6576 Парламент поддержал во втором чтении. Первый – вводит термин «цифровая вещь». Второй – описывает особенности обращения цифрового контента как разновидности цифровой вещи и особенности предоставления цифровых услуг.

Это будет способствовать развитию цифровой экономики и привлечению дополнительных средств в государство, которые могут быть направлены на поддержку Сил обороны. Ведь зачастую виртуальный актив начинает приносить реальный доход.

Продолжаем строить цифровую экономику вместе», – отметил Михаил Федоров.

Напомним, по мнению экспертов ГЮУ Верховной Рады, введение в ГК наряду с понятием «вещь» такой категории, как «цифровые вещи» некорректно, поскольку не учитывает концептуальных основ системы разделения объектов гражданских прав и не позволяет определить место цифровых вещей в этой системе.

Автор: Наталья Мамченко

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