Судья купил в кабинет телевизор, но неизвестные вставили в него записывающее устройство

Скандальный инцидент произошел в Ивано-Франковской области.

Неприятный для судебной власти инцидент произошел в Калушском горрайонном суде Ивано-Франковской области.

Как сообщил в Высший совет правосудия судья Калушского горрайонного суда Олег Мигович, он приобрел телевизор и установил его в суде, в своем рабочем кабинете.

Впрочем, уже 5 июня телевизор неожиданно перестал работать.

Поскольку телевизор имел гарантию, Олег Мигович вернул его продавцу для дальнейшей передачи в сервисный центр.

Спустя некоторое время мастер сервисного центра сообщил, что он обнаружил в телевизоре постороннее устройство – специальное техническое средство для негласного получения информации.

15 июня Олег Мигович обратился в местный отдел полиции с заявлением о совершении уголовного преступления по ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса, и попросил внести соответствующие сведения в ЕРДР.

Впрочем, полиция направила заявление судьи начальнику Управления СБУ в Ивано-Франковской области для принятия решения.

22 июня Управление СБУ проинформировало Олега Миговича о том, что следственный отдел Управления начал расследование по ст. 359 УК.

Впрочем, о каких-либо результатах расследования СБУ до сих пор не проинформировало Олега Миговича.

«Установка в кабинете судьи Калушского горрайонного суда Ивано-Франковской области специальных технических средств негласного получения информации и незаконный сбор информации, расцениваю как вмешательство в осуществление правосудия. Такие действия также являются проявлением неуважения к суду и подрывают авторитет правосудия», - отметил судья в своем сообщении в Совет правосудия.

Как уже неоднократно сообщала «Судебно-юридическая газета», случаи, когда в кабинетах судей или в помещениях судов находят устройства для негласного получения информации, нередки. Такие случаи неоднократно фиксировались в 2020-2021 годах. Как правило, судьи подозревали в таких инцидентах полицию, СБУ и НАБУ.

Автор: Вячеслав Хрипун

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