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Суддя купив в кабінет телевізор, але невідомі вмонтували в нього записуючий пристрій

09:45, 11 серпня 2023
Скандальний інцидент стався в Івано-Франківській області.
Суддя купив в кабінет телевізор, але невідомі вмонтували в нього записуючий пристрій
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Неприємний для судової влади інцидент стався в Калуському міськрайонному суді Івано-Франківської області.

Як повідомив у Вищу раду правосуддя суддя Калуського міськрайонного суду Олег Мигович, він придбав телевізор і встановив його в суді, у своєму робочому кабінеті.  

Втім, вже 5 червня телевізор несподівано перестав працювати.

Оскільки телевізор мав гарантію, то Олег Мигович повернув його продавцю для подальшої передачі в сервісний центр.

Через деякий час майстер сервісного центру повідомив, що він виявив у телевізорі сторонній пристрій – спеціальний технічний засіб для негласного отримання інформації.

15 червня Олег Мигович звернувся із заявою в місцевий відділ поліції про вчинення кримінального правопорушення за ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу та попросив внести відповідні відомості в ЄРДР.

Втім, поліція направила заяву судді начальнику Управління СБУ в Івано-Франківській області для прийняття рішення.

22 червня Управління СБУ поінформувало Олега Миговича про те, що слідчий відділ Управління розпочав розслідування за ст. 359 КК.

Втім, про якійсь результати розслідування СБУ досі не поінформувало Олега Миговича.

«Встановлення в кабінеті судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації та незаконне збирання інформації, розцінюю як втручання у здійснення правосуддя. Такі дії є також проявом неповаги до суду та підривають авторитет правосудця», - зазначив суддя у своєму повідомленні у Раду правосуддя.

Як вже неодноразово повідомляла «Судово-юридична газета», випадки, коли в кабінетах суддів чи в приміщеннях судів знаходять пристрої для негласного отримання інформації, є непоодинокими. Зокрема, такі випадки неодноразово фіксувалися у 2020-2021 роках. Зазвичай, судді підозрювали в таких інцидентах поліцію, СБУ та НАБУ.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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