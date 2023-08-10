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ВАКС конфіскував активи російського політика Сергія Калашника

20:03, 10 серпня 2023
ВАКС стягнув у дохід держави 100% частки статутного капіталу ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» російського бізнесмена та політика Сергія Калашника.
ВАКС конфіскував активи російського політика Сергія Калашника
Джерело фото: Focus.ua
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Сьогодні, 10 серпня 2023 року, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов Міністерства юстиції  України до російського політика та бізнесмена Сергія Калашника про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 Закону України «Про санкції». Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.

Рішенням колегії суддів у дохід держави стягнуто 100% частки статутного капіталу Сумського підприємства «Мотордеталь-Конотоп», яке здійснює виробництво продукції подвійного призначення в галузі машинобудування.

Рішення може бути оскаржене до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж 5 днів з дня його проголошення.

Із текстом рішення суду можна буде ознайомитись на офіційному веб-сайті Вищого антикорупційного суду.

Сергій Калашник – російський підприємець та чинний сенатор ради федерації рф. Він брав участь у голосуванні щодо незаконної анексії територій України та був причетний до сприяння в підготовці рф до повномасштабного вторгнення в Україну.

Крім того, Калашнік вже перебуває під санкціями в Україні, ЄС, Великій Британії, Японії, Швейцарії, США та Канаді.

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