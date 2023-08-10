ВАКС конфисковал активы российского политика Сергея Калашника

ВАКС взыскал в доход государства 100% доли уставного капитала ООО «Мотордеталь-Конотоп» российского бизнесмена и политика Сергея Калашника.

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Сегодня, 10 августа 2023 года, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции Украины к российскому политику и бизнесмену Сергею Калашнику о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 ч.1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях». Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

Решением коллегии судей в доход государства взыскано 100% доли уставного капитала Сумского предприятия «Мотордеталь-Конотоп», которое осуществляет производство продукции двойного назначения в области машиностроения.

Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 5 дней со дня его провозглашения.

С текстом решения суда можно будет ознакомиться на официальном сайте Высшего антикоррупционного суда.

Сергей Калашник – российский предприниматель и действующий сенатор Совета федерации рф. Он участвовал в голосовании по незаконной аннексии территорий Украины и был причастен к содействию в подготовке рф к полномасштабному вторжению в Украину.

Кроме того, Калашник уже находится под санкциями в Украине, ЕС, Великобритании, Японии, Швейцарии, США и Канаде.

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