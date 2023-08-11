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Порядок, условия и размеры доплат военным, полиции и спасателям должны согласовать Минфин и Минэкономики, – постановление Кабмина

12:20, 11 августа 2023
До изменений было предусмотрено, что руководители соответствующих министерств и государственных органов самостоятельно определяют порядок и условия выплаты дополнительного вознаграждения и единовременного пособия.
Порядок, условия и размеры доплат военным, полиции и спасателям должны согласовать Минфин и Минэкономики, – постановление Кабмина
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Министерства и государственные органы по согласованию с Министерством финансов и Министерством экономики определят порядок, условия и размеры выплаты дополнительного вознаграждения лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, лицам начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейским, лицам рядового и начальствующего состава территориальных. (межрегиональных) военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правительства, принятым 9 августа №836, которым устанавливаются доплаты военным, полицейским и спасателям.

Также по согласованию с Минфином и Минэкономики эти министерства и госорганы должны определить особенности выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащим Вооруженных Сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специального связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта и другим, в том числе в части установления перечня боевых (специальных) задач и мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией, для осуществления такой выплаты с учетом задач, возложенных на Вооруженные Силы, СБУ, Службу внешней разведки, ГУР, Нацгвардию, Государственную пограничную службу, УГО, Госспецсвязи, Государственную специальную службу транспорта.

Аналогично, по согласованию будет определен порядок и условия выплаты единовременного пособия.

Напомним, до изменений соответствующий пункт 2-1 предусматривал, что руководители соответствующих министерств и государственных органов самостоятельно определяют порядок и условия выплаты дополнительного вознаграждения, единовременного денежного пособия, размеры выплаты дополнительного вознаграждения в размере до 30000 гривен.

Детальнее о том, какие размеры доплат установил Кабмин, можно прочитать по ссылке.

В частности, согласно изменениям (новая редакция пункта 1 постановления) установлено, что на период военного положения лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, лицам начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейским выплачивается дополнительное вознаграждение в размере до 30 000 гривен пропорционально в расчете на месяц. Но конкретный размер, судя по постановлению, должен быть установлен по согласованию с Минфином и Минэкономики.

Автор: Наталья Мамченко

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