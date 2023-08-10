«Зеленский и путин не сядут за один стол»: Кулеба рассказал при каких условиях возможны переговоры Украины с рф

Украина сможет вести переговоры с россией, но не с путиным, и есть еще условие.

Источник фото: Facebook / Dmytro Kuleba

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина переговоры с рф будут возможны только, когда войска агрессора покинут территорию Украины. И произойдет это не с владимиром путиным. Об этом сообщил Кулеба в интервью Corriere della Sera, пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы можем вести переговоры с россией после вывода их войск с наших земель, но не с путиным. Эта цель может быть достигнута с помощью микса войны и дипломатии. Наши генералы занимаются первым, их задача побудить россиян к отступлению и понять, что лучше говорить, чем воевать. Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно», – сказал глава МИД Украины.

Он также отметил, что путин из-за своих преступлений не является «партнером в переговорах».

«Есть и другие дипломатические способы вести дела опосредованно. Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть путина и Зеленского за одним столом», – заявил Кулеба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.