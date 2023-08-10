Гранты от 35 до 150 тысяч долларов: США выделили 2 млн долларов для украинского бизнеса

Агентство США USAID предоставляет 2 млн долларов на гранты для украинского бизнеса в ряде сфер.

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Агентство США по международному развитию USAID выделило 2 миллиона долларов на гранты украинскому бизнесу для увеличения кадрового потенциала украинского бизнеса, – сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В рамках инициативы «Конкурентоспособная экономика Украины» будут выделены около 20 грантов на сумму от 35 до 150 тысяч долларов США.

Возможность подать заявку доступна для малых и средних предприятий, бизнес-ассоциаций, общественных организаций, предпринимательских союзов и других организаций, направленных на поддержку предпринимательства.

Приоритетными направлениями программы является развитие предпринимательских навыков и профессиональных умений в сферах машиностроения, электротехнического производства, логистики, изготовления мебели, текстиля и других видов перерабатывающей деятельности, а также в сферах индустриального дизайна, моды, экспорта и международной торговли.

Заявки на участие в программе будут приниматься до 1 декабря 2023 года в несколько этапов: до 28 августа, 16 октября и 1 декабря 2023 года.

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