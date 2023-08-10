Гранти від 35 до 150 тисяч доларів: США виділили 2 млн доларів для українського бізнесу

Агентство США USAID надає 2 млн доларів на гранти для українського бізнесу в ряді сфер.

Джерело фото: ArmyInform

Агентство США з міжнародного розвитку USAID виділило 2 мільйони доларів на гранти українському бізнесу для збільшення кадрового потенціалу українського бізнесу, – повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

В рамках ініціативи «Конкурентоспроможна економіка України» будуть виділені близько 20 грантів на суму від 35 до 150 тисяч доларів США.

Можливість подати заявку доступна для малих та середніх підприємств, бізнес-асоціацій, громадських організацій, підприємницьких спілок та інших організацій, спрямованих на підтримку підприємництва.

Пріоритетними напрямками програми є розвиток підприємницьких навичок та професійних вмінь в сферах машинобудування, електротехнічного виробництва, логістики, виготовлення меблів, текстилю та інших видів переробної діяльності, а також в сферах індустріального дизайну, моди, експорту та міжнародної торгівлі.

Заявки на участь у програмі будуть прийматися до 1 грудня 2023 року в кілька етапів: до 28 серпня, 16 жовтня та 1 грудня 2023 року.

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