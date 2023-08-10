Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Кабмін опублікував постанову про доплати військовим, поліцейським, рятувальникам та управлінню спецоперацій НАБУ: що змінилося

100, 50 та 30 тисяч грн: які доплати для військовослужбовців, рятувальників та поліцейських увів Кабмін, документ.

У Києві знесли 200-річну садибу на Подолі, щоб збудувати «клубний дім»

«Клубний будинок» на місці садиби будуть робити на замовлення партнера юридичної фірми Сергія Алєксєєва, – депутат міськради.

Адвокатом, який особисто розповів судді, що думає про її рішення, займеться КДКА

Адвокат натякнув, що суддю можуть навіть вивезти у Бахмут.

Депутати скасують заборону на розірвання шлюбу під час вагітності та протягом року після народження дитини

Наразі Сімейний кодекс фактично забороняє жінці чи чоловіку вільно подавати позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини – Верховна Рада схвалила скасування цієї заборони за основу.

Верховна Рада схвалила зміни щодо строків досудового розслідування, аби запобігти закриттю кримінальних проваджень під час війни через сплив строків

Парламент ухвалив за основу нагальні зміни до КПК щодо обчислення строків досудового розслідування, оскільки строки досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру, які становлять щодо тяжких злочинів 18 місяців, будуть спливати вже у серпні-вересні 2023 року

  1. В Україні

«Зеленський та путін не сядуть за один стіл»: Кулеба розповів за яких умов можливі переговори України з рф

19:25, 10 серпня 2023
Україна зможе вести переговори з росією, але не з путіним, і є ще умова.
«Зеленський та путін не сядуть за один стіл»: Кулеба розповів за яких умов можливі переговори України з рф
Джерело фото: Facebook / Dmytro Kuleba
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна перемовини з рф будуть можливі тільки, коли війська агресора залишать територію України. І станеться це не з володимиром путіним. Про це повідомив Кулеба в інтерв’ю Corriere della Sera, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми можемо вести переговори з Росією після виведення їхніх військ із наших земель, але не з Путіним. Ця мета може бути досягнута за допомогою міксу війни та дипломатії. Наші генерали займаються першим, їхнє завдання спонукати росіян до відступу і зрозуміти, що краще говорити, ніж воювати. Я дбаю про дипломатію і діалог, коли це можливо», – сказав глава МЗС України.

Він також зазначив, що путін через свої злочини не є «партнером у переговорах».

«Є й інші дипломатичні способи вести справи опосередковано. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити путіна й Зеленського за одним столом», – заявив Кулеба.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду