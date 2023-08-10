«Зеленський та путін не сядуть за один стіл»: Кулеба розповів за яких умов можливі переговори України з рф

Україна зможе вести переговори з росією, але не з путіним, і є ще умова.

Джерело фото: Facebook / Dmytro Kuleba

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна перемовини з рф будуть можливі тільки, коли війська агресора залишать територію України. І станеться це не з володимиром путіним. Про це повідомив Кулеба в інтерв’ю Corriere della Sera, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми можемо вести переговори з Росією після виведення їхніх військ із наших земель, але не з Путіним. Ця мета може бути досягнута за допомогою міксу війни та дипломатії. Наші генерали займаються першим, їхнє завдання спонукати росіян до відступу і зрозуміти, що краще говорити, ніж воювати. Я дбаю про дипломатію і діалог, коли це можливо», – сказав глава МЗС України.

Він також зазначив, що путін через свої злочини не є «партнером у переговорах».

«Є й інші дипломатичні способи вести справи опосередковано. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити путіна й Зеленського за одним столом», – заявив Кулеба.

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