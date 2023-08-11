Порядок, умови і розміри доплат військовим, поліції та рятувальникам мають погодити Мінфін та Мінекономіки, – постанова Кабміну

До змін було передбачено, що керівники відповідних міністерств та державних органів самостійно визначають порядок і умови виплати додаткової винагороди і одноразової грошової допомоги.

Міністерства та державні органи за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економіки визначать порядок, умови і розміри виплати додаткової винагороди особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським, особам рядового і начальницького складу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби. Відповідні зміни передбачені постановою Уряду, прийнятою 9 серпня №836, якою встановлюються доплати військовим, поліцейським та рятувальникам.

Також за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки ці міністерства та держоргани мають визначити особливості виплати додаткової винагороди військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту та іншим, у тому числі в частині встановлення переліку бойових (спеціальних) завдань та заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією, для здійснення такої виплати, з урахуванням завдань, покладених на Збройні Сили, СБУ, Службу зовнішньої розвідки, ГУР, Нацгвардію, Державну прикордонну службу, УДО, Держспецзв’язку, Державну спеціальну службу транспорту.

Аналогічно, за погодженням буде визначено порядок і умови виплати одноразової грошової допомоги.

Нагадаємо, до змін відповідний пункт 2-1 передбачав, що керівники відповідних міністерств та державних органів самостійно визначають порядок і умови виплати додаткової винагороди, одноразової грошової допомоги, розміри виплати додаткової винагороди в розмірі до 30000 гривень.

Детальніше про те, які розміри доплат встановив Кабмін, можна прочитати за посиланням.

Зокрема, відповідно до змін (нова редакція пункту 1 постанови) установлено, що на період воєнного стану особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі до 30 000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць. Але конкретний розмір, судячи з постанови, має бути встановлений за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки.

Автор: Наталя Мамченко

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