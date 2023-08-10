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  1. В Украине

Зеленский встретился с представителем Вселенского Патриархата: основные темы встречи

20:22, 10 августа 2023
Зеленский с митрополитом Эммануилом обсудил возвращение детей, незаконно депортированных из Украины и формулу мира.
Зеленский встретился с представителем Вселенского Патриархата: основные темы встречи
Источник фото: Офис Президента
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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителем Вселенского патриарха Варфоломея, митрополитом Халкидонским Эммануилом. Стороны обсудили возвращение украинских детей, которые были депортированы в россию и ряд других вопросов, – сообщает Офис Президента.

По словам Президента, визит митрополита Эммануила в Украину является важным сигналом поддержки со стороны Вселенского Патриархата.

«Сегодня во время разговора мы уделили внимание духовной независимости нашей страны. Обсудили украинскую формулу мира, а также вопрос возвращения незаконно депортированных из Украины детей», – сказал Зеленский.

Митрополит в ходе переговоров заявил, что Украина может быть уверена в поддержке Вселенского Патриархата.

«Мы очень сильно поддерживаем вас в этот трудный момент. Вы можете быть уверены в нашей поддержке и во всем, что мы можем сделать от имени Вселенского Патриархата», – отметил он.

Во время разговора было уделено внимание духовной независимости Украины, обсуждению Украинской формулы мира, а также вопросу возвращения детей, незаконно депортированных из Украины.

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