Резников обсудил с министрами обороны Дании и Канады укрепление боевых возможностей ВСУ

По словам Алексея Резникова, совместно с партнерами Украина выиграет войну с РФ.

Источник фото: ArmyInform

Сегодня, 10 августа, Министр обороны Украины Алексей Резников провел важный разговор с коллегами из Дании Якобом Эллеманн-Йенсеном и Канады Биллом Блэром. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Украины в Twitter.

Алексей Резников отметил, что разговор был конструктивным и насыщенным обсуждением вопросов сотрудничества. Он выразил благодарность Дании за поддержку и вклад в укрепление боевых возможностей Сухопутных войск Украины.

Во время встречи также была обсуждена идея «Воздушной коалиции» и достигнута договоренность о дальнейших совместных шагах в сфере авиации. Также, министры обсудили возможность создания «военно-морской коалиции», что, как отметил Резников, является важным аспектом в борьбе с российской агрессией.

Глава Министерства обороны Украины подчеркнул, что совместно с партнерами из Дании Украина сможет противостоять вызовам и победить в войне.

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