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Денис Маслов предлагает уточнить закон об отборе судей КСУ Совещательной группой

Предлагаемые изменения касаются полномочий съезда судей Украины.

Опубликован закон о внесении изменений в Семейный и Гражданский кодекс по защите прав детей на недвижимость

Закон об обеспечении защиты права собственности и других прав на недвижимое имущество, принадлежащих детям и подопечным лицам вступит в силу в октябре.

Политические партии смогут размещать средства на депозитном счете для получения пассивного дохода: Верховная Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о праве политических партий размещать средства на депозитном счете с целью получения пассивного дохода в виде процентов.

Верховная Рада одобрила законопроект о создании Службы дисциплинарных инспекторов с участием международников: когда начнут рассматривать жалобы на судей

Финансировать работу Службы дисциплинарных инспекторов и Секретариат Высшего совета правосудия смогут иностранные правительства: парламент одобрил законопроект за основу.

Верховная Рада одобрила изменения относительно сроков досудебного расследования, чтобы предотвратить закрытие уголовных производств во время войны по срокам

Парламент принял за основу срочные изменения в УПК по исчислению сроков досудебного расследования, поскольку сроки досудебного расследования до дня сообщения лицу о подозрении, составляющие для тяжких преступлений 18 месяцев, будут истекать уже в августе-сентябре 2023 года.

  1. В Украине

В Николаевской области произошло ДТП с участием скорой: есть погибшие

07:21, 11 августа 2023
В результате столкновения легковушки и скорой погибли оба водителя и пассажир.
В Николаевской области произошло ДТП с участием скорой: есть погибшие
Источник фото: Telegram / Сергей Шайхет
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В Николаевской области произошло ДТП с участием легковушки и скорой медицинской помощи. В результате столкновения погибли оба водителя и еще один медработник из спецавтомобиля,  сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram.

Недалеко от села Михайловка Новоодесской громады произошло жуткое ДТП с участием автомобилей Volkswagen Jetta и автомобиля скорой медицинской помощи Peugeot Partner на автодороге Н-24 «Благовещенское-Николаев».

На месте трагедии работали следователи и спасатели.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины столкновения.

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