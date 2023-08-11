В Николаевской области произошло ДТП с участием скорой: есть погибшие

В результате столкновения легковушки и скорой погибли оба водителя и пассажир.

Источник фото: Telegram / Сергей Шайхет

В Николаевской области произошло ДТП с участием легковушки и скорой медицинской помощи. В результате столкновения погибли оба водителя и еще один медработник из спецавтомобиля, – сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram.

Недалеко от села Михайловка Новоодесской громады произошло жуткое ДТП с участием автомобилей Volkswagen Jetta и автомобиля скорой медицинской помощи Peugeot Partner на автодороге Н-24 «Благовещенское-Николаев».

На месте трагедии работали следователи и спасатели.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины столкновения.

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