В Харьковской области объявлена обязательная эвакуация

Украинцам, которые будут эвакуироваться, будет предоставлено бесплатное временное жилье на более безопасных территориях.

Источник фото: Focus.ua

Из-за усиления российских обстрелов в некоторых населенных пунктов Купянского района Харьковской области объявлена обязательная эвакуация, – сообщает Купянская городская военная администрация.

Обязательная эвакуация объявлена с территорий приближенных к зоне боевых действий: Двуречанской поселковой, Петропавловской сельской, частично с территорий Кондрашевской сельской, Куриловской сельской и Купянской городской территориальных громад.

Желающие выехать должны обращаться в единый колл-центр по телефонам: (050) 789-01-24 или (063) 789-64-74.

По вопросам эвакуации также можно обращаться на круглосуточную горячую линию Министерства реинтеграции: 15-48, или через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber по телефону (096) 078-84-33.

Украинцам, которые будут эвакуироваться, будет оказана необходимая помощь, а также бесплатное временное жилье на более безопасных территориях.

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