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  1. В Украине

Попытки рф наступать на Купянском направлении: в разведке сообщили, имеет ли враг успех

17:53, 16 августа 2023
Представитель ГУР Вадим Скибицкий сказал, что рф все еще хочет выйти на административные границы Донецкой области.
Попытки рф наступать на Купянском направлении: в разведке сообщили, имеет ли враг успех
Фото: АрміяInform

Враг пытается атаковать на Купянском направлении, но эти действия не носят стратегического военного характера.. Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

"Купянское направление остается одним из мест, где россияне не находятся в статической обороне, а пытаются атаковать. Успеха здесь у московитов нет, но Кремль не оставляет попыток достичь хотя бы минимальных целей начатой им войны", - рассказал Скибицкий.

По его словам, после полуторагодичной широкомасштабной агрессии против Украины рф все еще пытается добиться задачи-минимума - выйти на административные границы Донецкой области.

"Впрочем, нынешние действия армии государства-агрессора на фронте лишены признаков стратегии. Операции, которые осуществляет рф, не носят стратегического военного характера, это лишь локализованные нападения", - отметил представитель ГУР.

Напомним, ранее из-за усиления российских обстрелов в некоторых населенных пунктов Купянского района была объявлена обязательная эвакуация. 

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