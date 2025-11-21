В Україні зростає попит на маркшейдерів – хто це

Точність до міліметра: професія потрібна для шахт, метро, мостів і укриттів.

Післявоєнна відбудова потребуватиме не лише інженерів і архітекторів, а й маркшейдерів — фахівців із просторовими вимірами підземних і наземних об’єктів. Від їхньої роботи залежить безпека шахт, метро, тунелів, мостів та укриттів.

За даними «Метінвест», сьогодні попит на маркшейдерів зростає швидше, ніж на більшість цифрових професій.

Маркшейдер створює 3D-моделі, контролює деформації ґрунтів і конструкцій, розраховує напрямки розробки родовищ або будівництва. Похибка навіть у міліметр може бути критичною.

В Україні повний цикл підготовки маркшейдерів — від бакалаврату до PhD — веде лише «Метінвест Політехніка». Студенти з першого курсу вивчають геодезію, 3D-моделювання, працюють із дронами, лазерними сканерами, тахеометрами та GPS-станціями.

Практику проходять на підприємствах «Метінвесту» — у кар’єрах, шахтах і на металургійних комбінатах.

Професія потрібна не лише в гірничій галузі, а й у будівництві метро, мостів, тунелів та укриттів.

«Попит на маркшейдерів зростає, бо досвідчених фахівців стає менше, а без них не може працювати жодне гірничо-металургійне підприємство. Після війни професія отримає нове дихання і стане ключовою для відновлення країни», — зазначив магістр «Метінвест Політехніки» Ігор Кириченко.

