В Украине растет спрос на маркшейдеров – кто это

21:45, 21 ноября 2025
Точность до миллиметра: профессия нужна для шахт, метро, мостов и укрытий.
Послевоенное восстановление потребует не только инженеров и архитекторов, но и маркшейдеров — специалистов по пространственным измерениям подземных и наземных объектов. От их работы зависит безопасность шахт, метро, туннелей, мостов и укрытий.

По данным «Метинвест», сегодня спрос на маркшейдеров растет быстрее, чем на большинство цифровых профессий.

Маркшейдер создает 3D-модели, контролирует деформации грунтов и конструкций, рассчитывает направления разработки месторождений или строительства. Погрешность даже в миллиметр может быть критической.

В Украине полный цикл подготовки маркшейдеров — от бакалавриата до PhD — ведет только «Метинвест Политехника». Студенты с первого курса изучают геодезию, 3D-моделирование, работают с дронами, лазерными сканерами, тахеометрами и GPS-станциями.

Практику проходят на предприятиях «Метинвеста» — в карьерах, шахтах и на металлургических комбинатах.

Профессия востребована не только в горнодобывающей отрасли, но и в строительстве метро, мостов, туннелей и укрытий.

«Спрос на маркшейдеров растет, потому что опытных специалистов становится меньше, а без них не может работать ни одно горно-металлургическое предприятие. После войны профессия получит новое дыхание и станет ключевой для восстановления страны», — отметил магистр «Метинвест Политехники» Игорь Кириченко.

