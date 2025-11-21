  1. В Україні

Збитки на понад 20 млн гривень: ділки хотіли вивести з держвласності 6 гектарів лісу під Буковелем

21:08, 21 листопада 2025
Трьом фігурантам, включаючи кадастрового реєстратора, повідомлено про підозру у намаганні налагодити схему незаконного відчуження 6 гектарів лісу під Буковелем.
Збитки на понад 20 млн гривень: ділки хотіли вивести з держвласності 6 гектарів лісу під Буковелем
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці викрили схему, за якою з державної власності незаконно хотіли вивети 6 гектарів лісу під Буковелем, чим завдали державі понад 20 мільйонів гривень збитків, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«Викрито схему незаконного виведення шести гектарів лісового фонду біля Поляниці та туристичного комплексу «Буковель». До її реалізації причетні державний кадастровий реєстратор і двоє спільників», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вони використали підроблені акти зразка 2001–2002 років, виготовили на їх основі технічну документацію та внесли до Держреєстру речових прав недостовірні дані про нібито законну реєстрацію права власності.

«Схема дозволила вивести 6 гектарів лісу з державної власності. Експертиза оцінила збитки у понад 20,5 млн грн. Під час обшуків у Дніпропетровській та Хмельницькій областях правоохоронці вилучили документацію та електронні носії, що містять докази організації схеми. Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України», – додали в прокуратурі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

шахрай Буковель офіс генерального прокурора ліс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддівське навантаження та розгляд справ поза межами строку: яку позицію займає ВП ВС

Суддівське навантаження не може бути єдиним та достатнім виправданням розгляду справи поза межами встановленого законом строку: Велика Палата.

Як українцям встановити народження або смерть на тимчасово окупованій території — роз’яснення

Закон дозволяє підтвердити народження дитини або факт смерті близького через суд і отримати свідоцтво українського зразка.

Верховний Суд про «небезпечні гроші»: як в Україні стягуватимуть необґрунтовані активів

Суддя Верховного Суду Євген Петров розповів, хто повинен доводити законність активів, як збираються докази та чому «презумпція необґрунтованості» не повинна порушувати право власності.

П’ятирічний мораторій на перевірки: Перепочинок для малого бізнесу чи ризикований експеримент

Україна вводить п’ятирічний мораторій на перевірки малого бізнесу з переходом до цифрового контролю Smart Risk Monitoring, уряд обіцяє відновлення, але бізнес боїться тіньових схем.

Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]