Збитки на понад 20 млн гривень: ділки хотіли вивести з держвласності 6 гектарів лісу під Буковелем

Трьом фігурантам, включаючи кадастрового реєстратора, повідомлено про підозру у намаганні налагодити схему незаконного відчуження 6 гектарів лісу під Буковелем.

Правоохоронці викрили схему, за якою з державної власності незаконно хотіли вивети 6 гектарів лісу під Буковелем, чим завдали державі понад 20 мільйонів гривень збитків, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«Викрито схему незаконного виведення шести гектарів лісового фонду біля Поляниці та туристичного комплексу «Буковель». До її реалізації причетні державний кадастровий реєстратор і двоє спільників», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вони використали підроблені акти зразка 2001–2002 років, виготовили на їх основі технічну документацію та внесли до Держреєстру речових прав недостовірні дані про нібито законну реєстрацію права власності.

«Схема дозволила вивести 6 гектарів лісу з державної власності. Експертиза оцінила збитки у понад 20,5 млн грн. Під час обшуків у Дніпропетровській та Хмельницькій областях правоохоронці вилучили документацію та електронні носії, що містять докази організації схеми. Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України», – додали в прокуратурі.

