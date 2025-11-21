  1. В Украине

Ущерб более чем на 20 млн гривен: дельцы хотели вывести из госсобственности 6 гектаров леса под Буковелем

21:08, 21 ноября 2025
Трем фигурантам, включая кадастрового регистратора, сообщено о подозрении в попытке наладить схему незаконного отчуждения 6 гектаров леса под Буковелем.
Фото иллюстративное
Правоохранители разоблачили схему, по которой из государственной собственности незаконно хотели вывести 6 гектаров леса под Буковелем, чем нанесли государству более 20 миллионов гривен ущерба, сообщает Офис Генерального прокурора.

«Разоблачена схема незаконного вывода шести гектаров лесного фонда возле Поляницы и туристического комплекса «Буковель». К ее реализации причастны государственный кадастровый регистратор и два сообщника», – говорится в сообщении.

По данным следствия, они использовали поддельные акты образца 2001-2002 годов, изготовили на их основе техническую документацию и внесли в Госреестр вещных прав недостоверные данные о якобы законной регистрации права собственности.

«Схема разрешила вывести 6 гектаров леса из государственной собственности. Экспертиза оценила ущерб более чем в 20,5 млн грн. В ходе обысков в Днепропетровской и Хмельницкой областях правоохранители изъяли документацию и электронные носители, содержащие доказательства организации схемы. Трем лицам сообщено о подозрении по ч. 3, 4 ст. 358 и ч. 4 ст. 190 УК Украины», – добавили в прокуратуре.

мошенник Буковель офис генерального прокурора лес

