У Києві на вихідних змінять маршрути автобусів і тролейбуса

Причина — продовольчі ярмарки на шести вулицях.

Через ярмарки 22-23 листопада низка столичних автобусів і тролейбус №34 курсуватимуть зі змінами. Про це повідомили в КМДА.

У суботу, 22 листопада, до закінчення ярмарків:

автобус №33 — через вул. Кіото, Мілютенка, Лісовий проспект;

автобус №39 — до розв’язки на вул. Ракетній і Панорамній;

автобус №63 — до вул. Кубанської України;

автобус №81 — через вул. Кіото та Кубанської України;

автобус №101 — через вул. Рональда Рейгана та Миколи Закревського;

тролейбус №34 — від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

У неділю, 23 листопада:

автобус №31 — через вул. Дегтярівську, Білоруську, Татарську;

автобуси №110, 112 — через вул. Івана Микитенка та Сулеймана Стальського (у зворотному напрямку без змін).

