  1. В Україні

У Києві на вихідних змінять маршрути автобусів і тролейбуса

23:12, 21 листопада 2025
Причина — продовольчі ярмарки на шести вулицях.
У Києві на вихідних змінять маршрути автобусів і тролейбуса
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через ярмарки 22-23 листопада низка столичних автобусів і тролейбус №34 курсуватимуть зі змінами. Про це повідомили в КМДА.

У суботу, 22 листопада, до закінчення ярмарків:

  • автобус №33 — через вул. Кіото, Мілютенка, Лісовий проспект;
  • автобус №39 — до розв’язки на вул. Ракетній і Панорамній;
  • автобус №63 — до вул. Кубанської України;
  • автобус №81 — через вул. Кіото та Кубанської України;
  • автобус №101 — через вул. Рональда Рейгана та Миколи Закревського;
  • тролейбус №34 — від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

У неділю, 23 листопада:

  • автобус №31 — через вул. Дегтярівську, Білоруську, Татарську;
  • автобуси №110, 112 — через вул. Івана Микитенка та Сулеймана Стальського (у зворотному напрямку без змін).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддівське навантаження та розгляд справ поза межами строку: яку позицію займає ВП ВС

Суддівське навантаження не може бути єдиним та достатнім виправданням розгляду справи поза межами встановленого законом строку: Велика Палата.

Як українцям встановити народження або смерть на тимчасово окупованій території — роз’яснення

Закон дозволяє підтвердити народження дитини або факт смерті близького через суд і отримати свідоцтво українського зразка.

Верховний Суд про «небезпечні гроші»: як в Україні стягуватимуть необґрунтовані активів

Суддя Верховного Суду Євген Петров розповів, хто повинен доводити законність активів, як збираються докази та чому «презумпція необґрунтованості» не повинна порушувати право власності.

П’ятирічний мораторій на перевірки: Перепочинок для малого бізнесу чи ризикований експеримент

Україна вводить п’ятирічний мораторій на перевірки малого бізнесу з переходом до цифрового контролю Smart Risk Monitoring, уряд обіцяє відновлення, але бізнес боїться тіньових схем.

Рекодифікація Цивільного кодексу України: як в Раді хочуть змінити норми щодо форми правочинів

Пропозиція виключити з кодексу норми про усну та письмову форми правочинів  викликала критику ГНЕУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]