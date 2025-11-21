В Киеве на выходных изменят маршруты автобусов и троллейбуса

Причина — продовольственные ярмарки на шести улицах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за ярмарок 22-23 ноября ряд столичных автобусов и троллейбус №34 будут курсировать с изменениями. Об этом сообщили в КГГА.

В субботу, 22 ноября, до окончания ярмарок:

автобус №33 — через ул. Киото, Милютенко, Лесной проспект;

автобус №39 — до развязки на ул. Ракетной и Панорамной;

автобус №63 — до ул. Кубанской Украины;

автобус №81 — через ул. Киото и Кубанской Украины;

автобус №101 — через ул. Рональда Рейгана и Николая Закревского;

троллейбус №34 — от ул. Северной до просп. Степана Бандеры.

В воскресенье, 23 ноября:

автобус №31 — через ул. Дегтяревскую, Белорусскую, Татарскую;

автобусы №110, 112 — через ул. Ивана Микитенко и Сулеймана Стальского (в обратном направлении без изменений).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.