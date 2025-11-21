В Киеве на выходных изменят маршруты автобусов и троллейбуса
23:12, 21 ноября 2025
Причина — продовольственные ярмарки на шести улицах.
Из-за ярмарок 22-23 ноября ряд столичных автобусов и троллейбус №34 будут курсировать с изменениями. Об этом сообщили в КГГА.
В субботу, 22 ноября, до окончания ярмарок:
- автобус №33 — через ул. Киото, Милютенко, Лесной проспект;
- автобус №39 — до развязки на ул. Ракетной и Панорамной;
- автобус №63 — до ул. Кубанской Украины;
- автобус №81 — через ул. Киото и Кубанской Украины;
- автобус №101 — через ул. Рональда Рейгана и Николая Закревского;
- троллейбус №34 — от ул. Северной до просп. Степана Бандеры.
В воскресенье, 23 ноября:
- автобус №31 — через ул. Дегтяревскую, Белорусскую, Татарскую;
- автобусы №110, 112 — через ул. Ивана Микитенко и Сулеймана Стальского (в обратном направлении без изменений).
