На австралійському узбережжі знайшли гігантського «вісника лиха»

22:54, 21 листопада 2025
У Тасманії на пляжі знайшли гігантську рибу-веслоноса завдовжки три метри.
Фото: The Guardian
Житель містечка Пінгвін (Тасманія) Тоні Чізман вигулював собак на пляжі Презервейшн-Бей, коли помітив велику блискучу рибу, навколо якої кружляли чайки. Про це пише The Guardian.

Істота виявилася гігантською рибою-веслонісом (regalecus glesne) — рідкісним глибоководним видом довжиною близько трьох метрів.

«Я ніколи нічого подібного не бачив. Яскраві кольори, довгі «віїла» на голові й підборідді», — розповів Чізман.

Професор Кулум Браун з Університету Маккуорі підтвердив: це, найімовірніше, найбільший зафіксований екземпляр риби-веслоноса в цьому районі. Вид мешкає на глибинах 200–1500 метрів і виринає на поверхню лише хворим чи вмираючим.

У японському фольклорі рибу називають «посланцем морського бога» і вважають провісником землетрусів чи цунамі, але наукового зв’язку з катастрофами немає.

Історично веслоносів плутали з морськими зміями — зокрема, у 1878 році австралійська газета описувала подібну істоту саме біля Пінгвіна.

