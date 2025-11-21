На австралийском побережье нашли гигантского «вестника беды»

В Тасмании на пляже нашли гигантскую рыбу-веслоноса длиной три метра.

Фото: The Guardian

Житель городка Пингуин (Тасмания) Тони Чизман выгуливал собак на пляже Презервейшн-Бэй, когда заметил большую блестящую рыбу, вокруг которой кружили чайки. Об этом пишет The Guardian.

Существо оказалось гигантской рыбой-веслоносом (regalecus glesne) — редким глубоководным видом длиной около трех метров.

«Я никогда ничего подобного не видел. Яркие цвета, длинные «ресницы» на голове и подбородке», — рассказал Чизман.

Профессор Кулум Браун из Университета Маккуори подтвердил: это, скорее всего, самый большой зафиксированный экземпляр рыбы-веслоноса в этом районе. Вид обитает на глубинах 200–1500 метров и всплывает на поверхность только больным или умирающим.

В японском фольклоре рыбу называют «посланцем морского бога» и считают предвестником землетрясений или цунами, но научной связи с катастрофами нет.

Исторически веслоносов путали с морскими змеями — в частности, в 1878 году австралийская газета описывала подобное существо именно у Пингуина.

