В Германии правительство планирует сделать шаг к частичной легализации каннабиса

Кабинет министров Германии намерен одобрить план либерализации правил хранения и продажи каннабиса.

Источник фото: AP Photo / Markus Schreiber

Правительство Германии собирается одобрить план либерализации правил в отношении каннабиса, который позволит создать предпосылки для декриминализации его хранения в ограниченных количествах и приобретения вещества в рекреационных целях. Об этом пишет «АР».

Одобрение правительством, которое ожидается в среду, считается первым шагом плана, состоящего из двух частей, и все еще нуждается в одобрении парламентом.

Министр здравоохранения Карл Лаутербах обнародует детали окончательного закона в среду. Его последнее публичное предложение предусматривает легализацию владения до 25 граммов каннабиса в рекреационных целях и позволяет людям выращивать до трех растений самостоятельно.

Жителям Германии в возрасте от 18 лет будет разрешено присоединяться к некоммерческим «клубам каннабиса» с максимум 500 членами каждый. Клубам будет позволено выращивать марихуану для личного потребления.

Отдельным лицам будет разрешено покупать до 25 граммов в день или до 50 граммов в месяц – цифра ограничена 30 граммами для младших 21 года. Членство в нескольких клубах будет запрещено.

Чиновники надеются, что их план поможет оттолкнуть черный рынок, защитить потребителей от зараженных продуктов и снизить преступность, связанную с наркотиками.

«Мы не создаем проблемы», - сказал Лаутербах в начале этого года. «Мы пытаемся решить проблему».

Оппозиция не соглашается с этим, утверждая, что правительство продолжает легализацию рискованного препарата, невзирая на европейские правовые препятствия и мнение экспертов. Организация, представляющая интересы немецких судей, говорит, что этот план скорее увеличит, чем уменьшит нагрузку на судебную систему, а также может увеличить спрос на каннабис на черном рынке.

Некоторые сторонники легализации тоже не в восторге.

Правительство заявило, что планирует следовать новому законодательству, спланировав второй шаг — пятилетние испытания регулируемых коммерческих цепочек поставок в выбранных регионах, которые затем будут научно оценены.

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