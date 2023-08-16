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Около 70% жителей Германии недовольны тем, как работает государство — опрос

13:01, 16 августа 2023
Только 27% опрошенных считают, что государственная система справляется со своими задачами.
Около 70% жителей Германии недовольны тем, как работает государство — опрос
Фото: Imago/J. Tack

Результаты ежегодного опроса немцев показали, что около 70% недовольны тем, как работает государство. Об этом пишет Tagesschau.

Сообщается, что по сравнению с предыдущими опросами количество недовольных оказалось рекордно высоким.

Только 27% опрошенных считают, что государственная система справляется со своими задачами – на два процентных пункта меньше, чем в прошлом году.

69% считают, что государство перегружено и не справляется. Это на три процентных пункта больше, чем в прошлом году, и существенно больше, чем раньше. Интересно, что во время пандемии коронавируса, когда значительная часть общества была недовольна ограничениями, такого мнения придерживались лишь 40% респондентов.

Хуже всего функционирование государства оценивают респонденты из Восточной Германии – 77%, тогда как в Западной Германии он составляет 68%.

По политическим симпатиям, наибольшее недовольство государством среди избирателей AfD, где только 6% считают, что государство еще способно выполнять свои задачи. Противоположная ситуация среди избирателей "Зеленых" – 52% считают, что государство справляется со своими функциями.

Руководитель союза немецких госслужащих  Ульрих Зильбербах назвал эти результаты "ужасающими" и явным сигналом для власти.

Он также предположил, что это означает еще более сложные условия работы для госслужащих, потому что люди будут выражать свое раздражение прежде всего им. По его словам, около 54% госслужащих сталкивались в работе с оскорблениями, угрозами или даже физическим нападением.

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