На Кіровоградщині викрили посадовця ДСНС, який оформлював «інвалідність» родичам ухилянта

За цю «послугу» він просив 8 тисяч доларів.

Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

У Кіровоградській області викрито схему ухилення від мобілізації, організовану посадовцем ДСНС. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Начальник одного з районних управлінь ГУ ДСНС у Кіровоградській області та його спільник отримали підозри за фактом зловживання впливом.

За даними слідства, підозрюваний організував схему ухилення військовозобов’язаних чоловіків від мобілізації, а саме за 8 тисяч доларів «допомагав» оформити групу інвалідності на членів родини ухилянта.

За ці кошти він обіцяв вплинути на рішення осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для вирішення цього питання.

Повідомляється, що замовників він переконував, що є «свої» лікарі, які посприяють в оформленні потрібної групи інвалідності близьким родичам. Її отримання стане підставою для уникнення мобілізаційного процесу.

До протиправної діяльності підозрюваний залучив брата, через якого передавалися кошти.

Обох чоловіків затримали після передачі першої частини хабаря у 5 тисяч доларів.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Перевіряються інші факти оформлення груп інвалідності за цією схемою.

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