180 000 грн за заключение договора: руководитель одной из исследовательских станций погорел на взятке

Чиновника задержали во время получения первой части «транша».

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители задержали руководителя одной из исследовательских станций Карпатского региона НААН Украины, который просил взятку за заключение договора. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отмечают, что за беспрепятственное заключение договора по пользованию помещением, которое находится на балансе учреждения, должностное лицо потребовало 180 000 гривен неправомерной выгоды.

За предоставленные средства руководитель обещал беспрепятственный доступ в помещение для хранения материальных ценностей, принадлежащих физлицу предпринимателю. Тем самым реализовывался механизм скрытой аренды имущества исследовательской станции.

23 августа полицейские совместно с Офисом Генерального прокурора задержали руководителя опытной станции Карпатского региона НААН Украины в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при получении первого транша в размере 60 000 тысяч гривен.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что ГБР задержало представителя ГСЧС на Кировоградщине на взятке.

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