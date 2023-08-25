На взятке «погорел» чиновник опытной станции Карпатского региона НААН Украины

На получении взятки разоблачен чиновник опытной станции Карпатского региона НААН Украины.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Руководителю одной из исследовательских станций Карпатского региона НААН Украины сообщено о подозрении в получении 180 тысяч гривен неправомерной выгоды, – сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, подозреваемый требовал от предпринимателя 180 тысяч гривен взятки.

За полученные средства чиновник обещал беспрепятственное подписание договора о пользовании помещением, которое находится на балансе учреждения, для осуществления хозяйственной деятельности.

Чиновника задержали во время получения части средств в сумме 60 000 гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения – содержание под стражей.

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