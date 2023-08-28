Верховная Рада предусмотрела новые полномочия для Шестого апелляционного админсуда в делах о финансировании политических партий

Дела по искам политических партий против НАПК относительно отказа или остановки предоставления государственного финансирования будет рассматривать Шестой апелляционный административный суд.

23 августа Верховная Рада внесла изменения в Кодекс административного судопроизводства, которые предусматривают новые полномочия для Шестого апелляционного административного суда. Речь идет о принятом как закон законопроекте о минимизации потенциального олигархического влияния на политические партии, усовершенствовании механизмов государственного финансирования и государственного контроля за деятельностью политических партий 9419-1. Он определен как евроинтеграционный.

Ко второму чтению в законопроекте появилась поправка председателя Комитета ВР по правовой политике Дениса Маслова, которая предусматривает изменения в Кодекс административного судопроизводства (КАСУ).

Согласно изменениям в статью 22 КАСУ предусматривается, что апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающему город Киев, в качестве суда первой инстанции подсудны административные дела по обжалованию решений Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) об отказе в предоставлении государственного финансирования уставной деятельности политической партии или об остановке (прекращении) государственного финансирования уставной деятельности политической партии. То есть они будут подсудны Шестому апелляционному административному суду.

Вместе с тем, следует отметить, что Меморандум по МВФ (пункт 56), который был подписан 24 марта 2023 года, предусматривает, что в Украине к декабрю 2023 года должны создать новый суд – Киевский городской окружной административный суд, который должен рассматривать дела, в том числе, против НАПК.

«После роспуска Окружного административного суда города Киева в декабре 2022 года, мы создадим до конца декабря 2023 года новый суд, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) судьями, которые прошли надлежащую проверку на независимость, компетентность и добродетель», - говорится в Меморандуме .

Также принятый Радой закон дополняет параграф 2 главы 11 раздела II КАСУ статьей 289-5 «Особенности производства по делам по государственному финансированию уставной деятельности политических партий».

Согласно ей политическая партия, в отношении которой Национальным агентством по предотвращению коррупции принято решение об отказе в предоставлении государственного финансирования ее уставной деятельности или о приостановлении (прекращении) государственного финансирования ее уставной деятельности, может обжаловать такое решение в апелляционный административный суд в апелляционном округе, что включает город Киев.

Исковое заявление подается в административный суд в месячный срок со дня получения политической партией соответствующего решения, но не позднее 6 месяцев со дня его обнародования на официальном веб-сайте НАПК.

Вопрос об открытии производства по административному делу суд решает не позднее следующего рабочего дня со дня поступления искового заявления. В десятидневный срок со дня получения искового заявления ответчик имеет право подать отзыв на исковое заявление.

Административные дела, определенные настоящей статьей, разрешаются судом в течение 20 дней после открытия производства по делу. Исковое заявление рассматривается в судебном заседании с уведомлением истца, ответчика, других участников дела и их представителей о дате, времени и месте судебного заседания. Неприбытие в судебное заседание указанных лиц, должным образом уведомленных о дате, времени и месте рассмотрения дела, не препятствует рассмотрению дела в суде первой инстанции.

Решения суда по результатам рассмотрения дел, определенных настоящей статьей, могут быть обжалованы в апелляционном порядке в Верховный Суд в пятидневный срок со дня их провозглашения. Участники дела, не присутствовавшие при оглашении решения суда, имеют право обжаловать решение суда в течение пяти дней со дня его получения.

Верховный Суд рассматривает апелляционную жалобу в течение десяти дней со дня ее поступления в суд с уведомлением лиц, участвующих в деле, о дате, времени и месте рассмотрения дела. Неприбытие в судебное заседание лиц, должным образом уведомленных о дате, времени и месте рассмотрения дела, не препятствует апелляционному разбирательству.

Верховный Суд по результатам апелляционного разбирательства не может возвращать дело на новое рассмотрение. Судебное решение суда апелляционной инстанции окончательно.

Автор: Наталья Мамченко

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