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  1. В Украине

Включается ли продолжительность неоплачиваемого отпуска во время войны в стаж для ежегодного: ответ Гоструда

07:00, 26 августа 2023
Отпуск без сохранения заработной платы, предоставляемой во время войны, включается в стаж, дающий право на ежегодный основной отпуск.
Включается ли продолжительность неоплачиваемого отпуска во время войны в стаж для ежегодного: ответ Гоструда
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Государственная служба по вопросам труда разъяснила, дает ли период отпуска без сохранения заработной платы во время военного положения право на ежегодный отпуск.

Гоструда отвечает, что да, дает, если такой отпуск предоставлен по соглашению сторон на период действия военного положения (согласно ст. 26 Закона «Об отпусках»).

Отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 90 календарных дней, предоставляемый работникам, выехавшим за границу или имеющим статус ВПЛ, в обязательном порядке, не дает права на ежегодный отпуск.

Статьей 9 Закона «Об отпусках» предусмотрено, что в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, засчитываются, в частности, время, когда:

1) работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность);

2) такому работнику не выплачивалась заработная плата в связи с пребыванием в отпуске без сохранения заработной платы, предусмотренной ст. 25, 26 Закона "Об отпусках".

Продолжительность отпусков без сохранения заработной платы, предоставляемых по соглашению сторон в соответствии со ст. 26 Закона "Об отпусках", ограничена 15 календарными днями в год. Вместе с тем особенности трудовых отношений в период военного положения, не предусмотренные другими актами трудового законодательства, определены Законом «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

В частности, ст. 12 этого Закона предусмотрено, что в течение периода действия военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного ч. 1 ст. 26 Закона об отпусках.

Таким образом, отпуск без сохранения заработной платы, предоставляемый на протяжении действия военного положения, предоставляется в соответствии со ст. 26 Закона «Об отпусках» и включается в стаж, дающий право на ежегодный основной отпуск.

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